2028년 반도체 팹 1호기 착공 목표 “반도체 생산라인 가동, 총 역량 집중”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장은 9일 용인 반도체 국가산단 사업현장에 방문해 현황을 점검하고 사업기간 단축을 통한 속도전을 강조했다.

LH는 정부의 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트의 성공적 완수를 뒷받침하고자 핵심과제로 ‘용인국가산단 조성사업 조기 완성’을 선정한 바 있다.

오는 2028년까지 반도체 팹(Fab) 1호기 착공 목표 달성을 위해, 잔여 보상 절차 마무리와 착공 준비를 병행하는 등 사업기간 단축을 위한 ‘패스트트랙 전략’을 집중 추진할 방침이다. 또한 이달 조성공사를 시공책임형 건설사업관리(CM) 방식으로 발주하고 조성공사를 연내 착공할 방침이다.

이 사장은 “LH가 쌓아온 역량을 증명하는 시험대이자 대한민국이 초격차 산업강국으로 나아가게 하는 중대한 과업”이라며 “사업 관계자 협업, 행정절차 신속 처리 등 모든 방법을 동원해 반도체 생산라인이 가동될 수 있도록 LH의 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

한편 이 사장은 전날 취임 첫 현장으로 서울 ‘서리풀 공공주택지구’를 찾아 주택 공급 속도전에 나섰다.