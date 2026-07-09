기본 금리 연 3%에 이벤트 당첨 시 최대 10%포인트

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행은 연 최고 13%의 금리를 제공하는 ‘우리 두근두근 행운적금’을 판매한다고 9일 밝혔다.

이 상품은 지난해 11월 10만좌 한정으로 출시되어 올해 3월 말 완판됐었다. 우리은행은 기본금리를 기존보다 0.5%포인트 인상해 연 3.0%로 판매를 재개한다.

가입조건은 기존과 동일하게 계약기간 6개월, 월 최대 50만원까지 자유롭게 납입 가능하다. 우리WON뱅킹 앱에서 1인 최대 1계좌까지 가입할 수 있다.

매월 제공되는 ‘행운카드’ 추첨을 통해 우대금리 당첨 기회를 제공한다. 가입 고객에게는 계약기간(6개월) 동안 매월 1개씩, 총 5개의 ‘행운카드’가 지급된다. 매월 진행되는 추첨에서 당첨될 경우 카드 1개당 연 2.0%포인트의 우대금리가 더해지며, 5개의 행운카드에 모두 당첨되면 최대 연 10.0%포인트의 우대금리가 합산되어 최고 연 13.0%의 혜택을 누릴 수 있다.

우리은행은 지난 달부터 월 최대 50만원까지 납입할 수 있는 연 최고 8%의 ‘우리 청년미래적금’을 출시한 바 있다.