한은 국회 재경위 업무보고

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신현송 한국은행 총재는 한미 간 통화스와프 체결에 대해 “심리적으로 좋은 영향을 미칠 것 같다”면서도 “(통화스와프)목적은 주로 유동성과 관련된 것인데 현 상황에서 유동성은 부족하지 않다”고 말했다.

신현송 총재는 9일 오전 국회 재정경제기획위원회에서 열린 업무보고에서 고환율 국면에 대한 문진석 더불어민주당 의원의 질의에 “글로벌 차원에서 미국의 통화정책 변화 가능성 때문에 달러가 강세로 된 면도 있지만 한국 상황에 특별히 적용되는 (외국인)포트폴리오 리밸런싱(재조정) 등 요인도 있다”고 말했다.

이어 “단기적으로는 수급 불균형이 중요한 결정 요인이지만 장기적으로는 경제 저력 같은 기초가치도 있다”고 덧붙였다.

통화스와프 등 원화 가치를 높이는 조치에 대해서는 “정부 간 협의도 있고 중앙은행 간 협의도 있다”며 “중앙은행 간 협조 틀에서 협의를 이어가고 있다”고 말했다.

신 총재는 환율 전망에 대해 “근본적으로 경상수지 흑자가 큰 폭으로 계속 누적되고 있고 그런 경제 상황을 보면 앞으로 원화 강세로 돌아설 여지가 있다”고 내다봤다.