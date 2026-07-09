한은 국회 재경위 업무보고

신현송 한국은행 총재가 9일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 임세준 기자
신현송 한국은행 총재가 9일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신현송 한국은행 총재는 한미 간 통화스와프 체결에 대해 “심리적으로 좋은 영향을 미칠 것 같다”면서도 “(통화스와프)목적은 주로 유동성과 관련된 것인데 현 상황에서 유동성은 부족하지 않다”고 말했다.

신현송 총재는 9일 오전 국회 재정경제기획위원회에서 열린 업무보고에서 고환율 국면에 대한 문진석 더불어민주당 의원의 질의에 “글로벌 차원에서 미국의 통화정책 변화 가능성 때문에 달러가 강세로 된 면도 있지만 한국 상황에 특별히 적용되는 (외국인)포트폴리오 리밸런싱(재조정) 등 요인도 있다”고 말했다.

이어 “단기적으로는 수급 불균형이 중요한 결정 요인이지만 장기적으로는 경제 저력 같은 기초가치도 있다”고 덧붙였다.

통화스와프 등 원화 가치를 높이는 조치에 대해서는 “정부 간 협의도 있고 중앙은행 간 협의도 있다”며 “중앙은행 간 협조 틀에서 협의를 이어가고 있다”고 말했다.

신 총재는 환율 전망에 대해 “근본적으로 경상수지 흑자가 큰 폭으로 계속 누적되고 있고 그런 경제 상황을 보면 앞으로 원화 강세로 돌아설 여지가 있다”고 내다봤다.


kimstar@heraldcorp.com