두타몰에 전통주 갤러리 2호점 개장 시음·칵테일·양조장 팝업 운영 체험형 복합문화공간으로 소비층 확대

[헤럴드경제=김선국 기자] 농림축산식품부가 서울 동대문 두타몰에 전통주 갤러리 2호점을 열었다. MZ세대와 외국인 관광객이 많이 찾는 관광·쇼핑 중심지에서 전통주를 직접 맛보고 즐길 수 있는 체험형 복합문화공간을 조성해 소비층 확대에 나선다.

농식품부는 10일 서울 동대문 두타몰에서 전통주 갤러리 2호점 개장식을 개최했다고 밝혔다.

전통주 갤러리는 농식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 운영하는 전통주 홍보·체험 공간이다. 소비자가 다양한 전통주를 직접 보고 맛보며 우리 술의 매력을 경험할 수 있도록 마련됐다.

두타몰점은 종로 한식문화공간 ‘이음’에 이은 두 번째 전통주 갤러리다. 동대문디자인플라자(DDP)와 인접한 동대문 상권에 자리 잡아 국내외 관광객과 젊은 소비층의 접근성을 높였다. 두타몰은 하루 평균 1만4000여명이 찾는 대표 관광·쇼핑 명소로 외국인 방문객 비중도 높다.

매장에서는 다양한 전통주를 자유롭게 시음하고 취향에 맞는 제품을 선택할 수 있다. 젊은 세대를 겨냥한 전통주 칵테일 프로그램과 전국 양조장이 참여하는 팝업스토어도 운영해 지역별 전통주와 양조장 이야기를 함께 소개할 예정이다.

농식품부는 앞으로 전통주 갤러리를 중심으로 소비자 체험 프로그램을 확대하고, 찾아가는 양조장과 철도 플랫폼, 편의점, 공항, 면세점 등 다양한 유통·관광 자원과 연계해 전통주의 소비·수출 기반을 넓혀 나갈 계획이다. 전통주를 K-푸드와 연계한 ‘K-미식여정’의 핵심 콘텐츠로 육성해 지역 관광 활성화도 추진한다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 “전통주는 우리 농업과 지역의 역사와 문화, 양조장의 정성이 담긴 소중한 자산”이라며 “동대문은 MZ세대와 외국인 관광객이 많이 찾는 대표적인 관광·쇼핑 명소인 만큼 전통주 갤러리 두타몰점이 전통주를 가장 쉽고 재미있게 경험할 수 있는 공간으로 자리매김하기를 기대한다”고 말했다.