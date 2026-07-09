재경부·KDI, ‘AI와 공존하는 새로운 노동시장’ 포럼 개최 한요셉 KDI 연구위원 “AI 도입 기업 총고용·임금 감소는 아직 확인 안 돼” 청년·경력 초기 노동자 영향 가능성…“직무 이동·신규 일자리 창출 중요” 정부, AI 인재양성·사회안전망 강화 추진…산업전환 고용대책도 발표

[헤럴드경제=김용훈 기자] 인공지능(AI) 확산으로 기업의 총고용과 임금은 아직 뚜렷한 감소세를 보이지 않았지만, 청년층과 경력 초기 노동자를 중심으로 노동시장 재편은 이미 시작됐다는 분석이 나왔다.

정부는 AI 대전환에 따른 고용 충격을 최소화하기 위해 청년 고용 지원과 사회안전망 강화, 신산업 인재양성에 속도를 내기로 했다.

9일 재정경제부와 한국개발연구원(KDI)이 서울 은행회관에서 공동 개최한 ‘일의 미래: AI와 공존하는 새로운 노동시장’ 포럼에서 한요셉 KDI 연구위원은 ‘AI 시대 노동시장: 평가와 전망’을 주제로 발표하며 이같이 진단했다.

한 연구위원은 AI 도입 기업을 분석한 결과 현재까지 기업 단위의 고용과 임금 감소는 통계적으로 유의미하게 확인되지 않았다고 설명했다.

다만 AI는 기존 일자리를 단순히 대체하기보다 직무를 재편하는 방식으로 노동시장에 영향을 미치고 있으며, 특히 청년층과 경력 초기 노동자가 변화의 영향을 가장 먼저 받을 가능성이 크다고 분석했다. 이에 따라 새로운 직무를 창출하고 직무 간 이동을 촉진하는 정책이 AI 시대 노동시장 대응의 핵심 과제가 될 것이라고 강조했다.

또 AI 도입이 확대되더라도 생산성 향상으로 경제 전반의 노동수요는 유지될 수 있지만, 경직된 노동시장에서는 신규 채용 감소나 직무 전환 과정에서 청년층이 상대적으로 큰 부담을 떠안을 수 있다고 진단했다. 미국에서도 AI 노출도가 높은 직군을 중심으로 청년 고용 감소 조짐이 나타나고 있으며 국내에서도 비슷한 변화 가능성을 주목해야 한다고 덧붙였다.

이어 발표한 장지연 한국노동연구원 선임연구위원은 AI 고용 충격은 기술 자체보다 제도가 어떻게 대응하느냐에 따라 달라질 수 있다고 진단했다. 그는 AI 시대 가장 먼저 변화를 겪는 청년 세대를 ‘탄광 속 카나리아’에 비유하며 분배와 거버넌스, 역량 개발을 아우르는 제도적 대응이 필요하다고 제안했다.

이형일 재경부 1차관은 “AI는 인간의 반복 업무를 자동화하는 단계를 넘어 스스로 목표를 설정하고 업무를 조율하는 에이전틱 AI 시대로 빠르게 진화하고 있다”며 “정부는 AI 대전환을 위기가 아닌 기회로 만들기 위해 노동시장 수요 변화에 대응한 인재 양성과 고용안전망 강화를 추진하겠다”고 밝혔다.

권창준 노동부 차관도 “이제는 ‘AI가 인간의 일자리를 얼마나 대체할 것인가’라는 단순한 양적 논쟁에서 벗어나 ‘누구의 일자리가 어떻게 변하고 있으며, 우리는 그 전환의 성과를 어떻게 나누어야 하는가’라는 질적이고 구조적인 질문을 마주해야 한다”고 강조했다.

한편 정부는 이날 AI·탄소중립 변화에 대응하기 위한 ‘산업전환 고용안정 기본계획’도 발표했다.

노동부는 AI가 직업과 산업에 미치는 영향을 분석하는 ‘한국형 AI 노출지수(K-AIOE)’, ‘한국형 카나리아 대시보드’, ‘산업전환 일자리 지도’를 구축해 고용 충격을 조기에 감지하고, 직업훈련과 전직 지원을 강화할 계획이다.