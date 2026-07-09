국가 경계 없이 전통·디지털자산 연결하는 글로벌 투자 플랫폼 제도권 금융 수준의 내부통제·보안 체계로 고객 자산 보호 강화 스테이블코인·RWA·커스터디 등 디지털 금융 사업 단계적 확대

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미래에셋그룹은 국내 최초 가상자산거래소 코빗(Korbit)에 대한 공정거래위원회 기업결합심사가 완료됐다고 9일 밝혔다. 이를 통해 미래에셋은 글로벌 자산시장의 새로운 표준을 만들고, 고객의 부(富) 증대 및 국가와 사회의 발전에 이바지할 방침이다.

이번 인수는 단순히 가상자산 거래소를 인수하는 차원을 넘어 전통 자산과 디지털자산의 경계를 허물고, 글로벌 투자 생태계를 연결하는 새로운 금융 인프라를 구축하기 위한 행보다.

미래에셋은 증권과 자산운용 분야에서 축적해 온 글로벌 투자 역량에 코빗의 디지털자산 인프라를 결합해 고객의 자산 증대와 국내 금융산업의 경쟁력 강화에 이바지할 방침이다.

앞으로 코빗은 미래에셋그룹의 글로벌 투자 플랫폼 전략의 핵심 기반이 된다. 국가와 자산의 경계를 넘어 국내외 고객이 전통 자산은 물론 디지털자산까지 하나의 투자 생태계 안에서 편리하게 활용할 수 있는 환경을 구축하는 것이 목표다.

지난 6월 미래에셋은 홍콩에서 글로벌 투자 플랫폼 MAPS(Mirae Asset Portfolio Service)를 선보이며 전통 자산과 디지털자산을 통합하는 기반을 구축한 바 있다. 이어 코빗 인수를 통해 국내 디지털자산 거래 인프라까지 확보하면서 글로벌 플랫폼 전략의 실행력과 확장성을 한층 높이게 됐다.

박현주 미래에셋 GSO(글로벌 전략가)가 차기 성장전략으로 제시한 ‘미래에셋3.0’이 구체화하면서, 디지털 금융이 그룹의 중장기 성장축으로 자리매김할 전망이다.

미래에셋은 향후 디지털자산기본법과 토큰증권발행(STO) 등 관련 제도 정비에 발맞춰 스테이블코인, 커스터디, 실물연계자산(RWA), 디지털 결제·보관 등 다양한 디지털 금융 서비스를 단계적으로 선보일 계획이다. 법인의 디지털자산 시장 참여가 확대되는 제도 변화에도 대응해 기관과 법인 고객을 대상으로 리서치, 투자정보, 자산보관, 보안 및 운용지원 등 종합 서비스도 제공한다.

미래에셋 관계자는 “디지털자산은 더 이상 특정 투자자의 단기 투자 수단이 아니라 글로벌 금융산업의 새로운 자산군으로 자리 잡고 있다”며 “코빗이 축적한 디지털자산 거래 인프라와 미래에셋의 리스크관리·내부통제·투자자 보호 역량을 결합해 글로벌 자산시장의 새로운 표준을 만들고 국내 디지털자산 산업이 신뢰받는 생태계로 발전하는데 기여하겠다”고 말했다.

이날 앞서 공정거래위원회는 미래에셋컨설팅의 가상자산 거래 중개업체인 코빗 인수를 승인했다고 밝혔다. 미래에셋컨설팅은 코빗 주식 92.06%를 약 1334억원에 취득하게 된다. 기업집단 미래에셋 계열회사인 미래에셋컨설팅은 매출액 대부분이 호텔 운영에서 발생하는 비금융 계열사다. 이외 미래에셋 금융계열사로는 미래에셋증권, 미래에셋자산운용이 등이 있다.