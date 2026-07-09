‘우리동네GS’ 사전예약 한정판 완판 기록 제철과일·채소처럼 맛있는 시기에만 운영

[헤럴드경제=정찬수 기자] 편의점 GS25가 ‘통오이김밥(사진)’을 전국 매장에서 판매한다고 9일 밝혔다. 모바일 앱 사전예약으로 운영하던 이벤트성 상품을 확대한 것이다.

제품은 국내산 햇김에 밥을 얇게 펴고, 오이를 통으로 넣었다. 열량은 211㎉로 일반 김밥 한 줄 대비 절반 수준이다. 수분이 풍부하고 껍질이 부드러운 백다다기오이를 사용했다. 쌈장 1팩도 함께 구성했다.

GS25는 2024년 6월 말 통오이김밥을 이벤트 상품으로 처음 선보였다. ‘우리동네GS’ 앱에서 하루 1000개씩 5일간 총 5000개를 한정 판매했다. 준비 물량이 2시간 이내에 매진될 정도로 인기를 끌었다. 2025년에도 두 차례에 걸쳐 총 8000개가 전량 판매됐다.

GS25는 통오이김밥을 한 달 내외의 한정 기간 운영할 계획이다. 오이 특유의 청량감과 아삭함이 잘 살아나는 시기에 맞춰 선보이기 위해서다. 안진웅 GS리테일 FF팀 매니저는 “제철 과일이나 채소처럼 가장 맛있는 시기에 즐길 수 있는 편의점 제철 간편식으로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.