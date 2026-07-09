공식 미디어 스폰서로 참여 고객 브랜드 경험 지속 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 오는 11일부터 12일까지 과천 서울랜드에서 열리는 ‘S2O KOREA 2026’에 공식 미디어 스폰서로 참여한다고 9일 밝혔다.

‘S2O KOREA 2026’은 태국 전통 물 축제인 ‘송크란’을 테마로 한 국내 대표 워터 EDM 페스티벌로, 2030 세대 중심의 여름 대표 음악 축제로 자리매김하고 있다. 한국타이어는 모터컬처 브랜드 ‘드라이브’를 통해 워터 페스티벌과 모터컬처의 이색적인 조합으로 차별화된 브랜드 경험을 선보일 예정이다.

한국타이어의 ‘드라이브’는 2021년 론칭한 기존 브랜드 ‘마데인한국’을 리뉴얼한 모터컬처 브랜드로 ‘이동의 갈망’을 브랜드 철학으로 아트워크, 향기, 음악 등 다양한 문화 콘텐츠를 통해 새로운 모빌리티 라이프스타일을 제안하고 있다.

한국타이어는 행사 기간 동안 메인 스테이지 대형 스크린을 통해 ‘드라이브’의 독창적인 모터컬처 감성을 담은 영상을 송출한다. 또한, 행사장 곳곳의 포토존과 DJ 공연 무대, 관람객 안내 시설 등에 로고와 QR코드를 배치해 관람객들이 자연스럽게 ‘드라이브’를 경험할 수 있도록 했다.

이번 행사 참여를 기념해 공식 인스타그램에서 사진·영상 공모 이벤트 ‘드라이브 모먼트 콘테스트’를 진행한다. 사전 이벤트는오는 10일까지 ‘여름의 DRIVE 순간’을 주제로 하며, ‘S2O KOREA 2026’ 개최일인 11일부터 17일까지 ‘S2O 현장의 DRIVE 순간’을 주제로 한 이벤트가 마련될 예정이다.

해당 이벤트는 ‘드라이브’ 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤, 계정 태그 및 지정된 해시태그와 함께 사진 및 영상을 업로드하면 누구나 참여할 수 있다. 참여자 전원에게는 온라인 타이어 쇼핑몰 ‘티스테이션닷컴’ 30% 할인쿠폰을 증정하며, 이벤트별 추첨을 통해 ▷S2O KOREA 2026 티켓 ▷’드라이브’ 차량용 디퓨저 등 풍성한 경품도 제공할 계획이다.

한편, 한국타이어는 최근 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회 ‘2026 월드 랠리 챔피언십(WRC)’을 소재로 한 신규 브랜드 필름을 공개하는 등 고객 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다.