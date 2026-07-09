“기본적으로 지도부는 심판”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 김영진 더불어민주당 의원은 9일 김민석 전 국무총리에 대한 공격을 이어 가는 이성윤 최고위원에 대해 “심판이 특정 선수에 대해 계속적으로 이렇게 낙선 운동을 하는 것 자체는 적절한 활동은 아니다”라며 “그런 정도의 발언을 할 정도면 최고위원을 사퇴하고 비판하는 게 맞다”고 했다.

김 의원은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “기본적으로 민주당 지도부는 심판”이라며 이같이 말했다.

앞서 이 최고위원은 전날 페이스북에 “윤석열 계엄 해제를 위해 국회의원 한 표 한 표가 정말 소중했다”며 “다시 당원들은 묻는다. (김 전 총리는) 왜 계엄 해제 표결에 불참하게 됐나”라고 적었다.

이 최고위원은 지난 6일에도 김 전 총리를 향해 “윤석열 계엄 해제 국회 표결에는 불참했는데, 왜 국회 표결에 참여하지 않았냐”며 “감기약을 드시고 주무셨다고 하는데 그 감기약 성분이 무엇이냐”고 따져 물었다. 이에 김 전 총리는 “허위 사실에 의한 명예훼손”이라며 “표결하는 그 시점에 국회 안에 있었다”고 반박한 바 있다.

이와 관련해 김영진 의원은 “단 한번도 민주당에서 최고위원이나 지도부가 특정 후보를 가지고 그런 식으로 한 적은 이번이 처음인 것 같다”고 말했다.

그는 “어느 정도 지켜야 할 지점은 지키고, 그런 얘기를 하고 싶으면 지도부에서 사퇴하고 나가서 편하게 얘기하는 게 필요하다, 이런 생각이 든다”며 “본인의 그 궁금증은 본인이 스스로 확인해야 한다”고 했다.

그러면서도 “(사퇴 여부는) 본인이 판단할 문제”라며 “민주당의 지도부는 지도부에 맞게끔 선거를 잘 관리해 나가고 하는 게 필요하다, 이런 원론적인 말씀을 드린다”고 덧붙였다.