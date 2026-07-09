[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 행정안전부의 ‘사회연대경제 혁신모델 발굴 및 확산사업’ 공모에 우수모델로 선정됨에 따라 사업비 10억 원(국비 5억·시비 5억)을 투입해 지역 사회연대경제 생태계 조성에 나선다고 9일 밝혔다.

이를 위해 윤호중 행정안전부 장관과 신한금융그룹 진옥동 회장은 전날 사회연대경제 혁신모델 사업 현장인 대구 동구 안심마을을 방문해 사회연대경제 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 신한금융그룹은 올해 총 20억원을 투입해 사회연대경제조직을 지원한다. 대구에서는 ㈜데이그린, 에온드에온, 사람이야기, 식스에프 등 사회연대경제기업 4개사가 선정돼 총 3억 1200만원의 민간 재원을 지원받게 됐다.

대구형 사회연대경제 혁신모델은 지역순환경제 생태계 활성화를 위해 시민참여형 햇빛발전소 확대, 대구형 공공구매 온라인 플랫폼 및 통합 물류관리시스템 구축, 사회연대경제기업 융자금 이자보전 등을 지원한다.

이번 행사가 열린 동구 안심마을은 주민들이 자발적으로 지역문제를 해결해 온 대한민국 대표 공동체 마을로, 2008년 ‘어린이도서관 아띠’로 첫발을 내디딘 이후 현재는 20여개 사회연대경제기업이 연대해 교육·돌봄·먹거리·에너지 등 생애주기별 생활 과제를 함께 해결해 가고 있다.

이날 업무협약식 이후 윤호중 행정안전부 장관과 진옥동 신한금융그룹 회장, 김정기 대구시 행정부시장은 안심마을 내 둥지사회적협동조합, 동네책방협동조합, 안심협동조합 등 사회연대경제 주요 현장을 차례로 방문해 운영 현황을 살펴보고 현장 종사자들을 격려했다.

이어 ‘와글사회적협동조합’으로 이동한 윤호중 장관과 진옥동 회장은 대구 동구 FM공동체라디오 방송 안내멘트 녹음에 직접 참여했다. 이후 참석자들은 대구 사회연대경제 혁신모델 관계자들과 현장 간담회를 갖고 사회연대경제 활성화 방안을 논의했다.

김정기 대구시 행정부시장은 “대구시는 올해 진행 중인 대구형 사회연대경제 혁신모델 사업을 차질 없이 추진해 사회연대경제의 모범 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.