젤렌스키와 회담서 현지 생산 라이선스 제공 약속 “러 영토 드론 공습, 전쟁 끝내는 데 도움 되는 격화” 평가

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[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나에 미국산 패트리엇(Patriot) 방공미사일의 현지 생산을 허용하겠다고 밝혔다. 러시아를 향한 우크라이나의 장거리 드론 공습도 긍정적으로 평가하면서 우크라이나에 한층 우호적인 태도를 보였다.

8일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석차 튀르키예 앙카라를 방문한 트럼프 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담한 뒤 “오늘 논의할 사안 가운데 하나는 우크라이나에 패트리엇을 만들 수 있는 라이선스를 제공하고 제조 방법을 알려주는 것”이라고 말했다.

이어 “그러면 우리가 충분한 방공무기를 제공하지 않는다고 불평하지 못할 것”이라며 “아직 제조사에는 알리지 않았지만 잘 될 것이고, 라이선스를 받으면 꽤 빨리 생산할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령의 발언은 전날 젤렌스키 대통령이 나토 회원국들에 우크라이나의 패트리엇 미사일 현지 생산을 위한 라이선스 확보를 지원해달라고 요청한 데 대한 화답으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 최근 우크라이나가 러시아 본토 깊숙한 곳까지 드론 공격을 확대하며 군사기지와 정유시설 등을 타격하는 데 대해서도 긍정적으로 평가했다.

그는 “이는 전쟁의 격화이지만 동시에 전쟁 종식을 돕는 격화이기도 하다”고 말했다.

이어 “젤렌스키는 놀라운 일을 해냈고 매우 효과적이었다”며 “이제 그는 최고의 장비를 갖게 됐는데, 우리가 지원했기 때문”이라고 치켜세웠다.

회담에 배석한 마코 루비오 미국 국무장관도 “최근 몇 달간 전쟁의 역학이 바뀌고 있다”며 “러시아가 자국 영공을 방어하는 데 더 큰 어려움을 겪고 있다”고 평가했다.

젤렌스키 대통령은 “푸틴이 어떤 조건으로 전쟁을 끝내려 하는지는 모르겠지만 지금 상황은 변하고 있다”며 “러시아는 전장에서 주도권을 잃고 있고 우리는 전쟁의 중심을 지상에서 하늘로 옮기고 있다”고 말했다.

회담에서는 러시아와 우크라이나 정상회담 가능성도 거론됐다.

트럼프 대통령은 “푸틴에게 어디에서 젤렌스키를 만나고 싶냐고 물었더니 ‘가능하면 모스크바’라고 답했다”며 “나는 ‘그렇게는 할 수 없다’고 말했다”고 소개했다.

이어 “푸틴도 만나고 젤렌스키도 만나게 될 것이며 긍정적인 결과가 나올 것으로 생각한다. 조만간 이뤄지길 바란다”고 말했다.

젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령이 “모스크바에 갈 수 있겠느냐”고 묻자 “어렵다. 그곳에는 우크라이나 드론이 많이 있다”고 농담을 건네기도 했다.

트럼프 대통령은 이날 취재진에게 “오늘 푸틴 대통령과 통화할 예정”이라며 “푸틴에게 묻고 싶은 질문이 있다면 내가 대신 물어보겠다”고 밝혔다.

이날 회담에 대해 월스트리트저널(WSJ)은 “트럼프 대통령이 백악관에 복귀한 직후 양국 정상이 격렬하게 충돌했던 지난해 초와는 대조적인 장면”이라며 “트럼프 대통령이 이전보다 훨씬 친우크라이나적인 입장으로 선회했음을 보여준다”고 평가했다.