유동균 마포구청장, 10일부터 20일까지 직접 주민 만나 소통… 라이브 중계도 진행 주민이 바라는 각 동의 모습과 발전 방향 듣고 구정 운영 방향 모색

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 유동균)는 7월 10일부터 20일까지 16개 모든 동주민센터를 순차적으로 찾아 ‘주민과의 대화’를 개최한다.

이번 행사는 민선 9기 출범 이후 처음 마련된 대규모 현장 행정의 자리로, 구청장이 직접 주민의 목소리를 듣고 구정에 반영하는 ‘소통행정’을 본격 시작한다는 의미를 담고 있다.

특히 올해는 마포구 공식 유튜브(마포방송)를 통한 라이브 중계도 함께 진행해 현장을 찾지 못하는 구민들도 실시간으로 참여할 수 있도록 소통의 폭을 넓혔다.

유동균 마포구청장은 동별 100여 명의 구민이 참여하는 ‘주민과의 대화’에 함께하며 주민들과 허심탄회하게 대화하고 다양한 의견까지 폭넓게 청취한다.

행사는 동장이 발표하는 민선 9기 주요 업무 추진 계획 보고를 시작으로 주민이 바라는 각 동의 모습과 발전 방향을 설명하는 ‘주민이 그리는 우리 동’ 발표 순으로 진행된다.

이어지는 ‘구청장과의 대화’에서는 동별 주요 현안과 생활 속 불편사항, 지역 발전을 위한 제안에 대해 구청장과 참석자들이 자유롭게 의견을 나누며 함께 해결 방안을 모색할 예정이다.

마포구는 ‘주민과의 대화’를 계기로 구민과의 소통을 더욱 확대하고, 현장의 다양한 목소리를 구정에 충실히 반영해 신뢰받는 행정을 실현해 나갈 계획이다.

행사는 기간 중 6일에 걸쳐 진행되며, 7월 10일 공덕동·성산1동을 시작으로 13일 서강동·연남동·성산2동, 14일 아현동·도화동, 15일 대흥동·신수동·염리동, 16일 상암동·용강동·합정동을 거쳐 20일 망원1동·망원2동·서교동에서 마무리된다.

유동균 마포구청장은 “구정을 운영하면서 생기는 모든 문제의 해결은 첫째도 소통, 둘째도 소통”이라며 “주민이 원하는 바를 늘 소통하여 알아가고, 그것을 성과로, 결과로 보여드리겠다”고 말했다.