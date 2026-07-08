[헤럴드경제=나은정 기자] 팝스타 테일러 스위프트(36)와 미국프로풋볼(NFL) 스타 트래비스 켈시(36)의 비공개 초호화 결혼식 후일담이 뒤늦게 전해져 화제다.

7일(현지시간) 피플지와 NBC방송 등에 따르면 지난 3일 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 테일러 스위프트의 결혼식에는 하객만 1000여명이 참석했다. 할리우드 스타들이 총출동한 것은 물론, 유명 연예인들의 축하 공연과 고가의 경품 행사까지 마련됐다고 한다.

스위프트는 자신의 노래 ‘러브 스토리’에 맞춰 입장했고, 두 사람이 각각 20분간 결혼 서약문을 읽으며 영원한 사랑을 약속했다고 소식통은 전했다. 하객석에는 특별 제작된 손수건이 준비됐는데, 여기에는 신랑·신부의 이름 이니셜인 ‘T’를 만든 하트 로고와 스위프트의 히트곡 ‘블랭크 스페이스’의 가사 “이건 영원할 거야”가 수놓아져 의미를 더했다.

주례는 배우 애덤 샌들러가 맡았다. 그는 신랑과 신부에게 “계속 키스하라”는 유쾌한 덕담을 건네 현장을 웃음짓게 했다. 샌들러는 영화 ‘해피 길모어 2’를 통해 켈시와 인연을 맺은 바 있다.

하객 명단은 할리우드 시상식을 방불케 했다. 배우 톰 크루즈, 브래드 피트, 휴 그랜트, 에마 스톤, 톰 행크스, 브래들리 쿠퍼를 비롯해 가수 에드 시런, 사브리나 카펜터, 미란다 램버트, NFL 스타 톰 브레이디와 패트릭 마홈스, 모델 지지 하디드 등 약 1000명의 유명 인사가 참석한 것으로 전해졌다.

한 하객은 “눈을 돌리는 곳마다 스타가 있었고, 유명인 옆에는 더 유명한 사람이 있었다”고 당시 분위기를 전했다. 영화감독 조셉 칸 역시 “말 그대로 모든 사람이 그 자리에 있었다”며 세계 최대 패션 행사인 ‘메트 갈라’를 연상케 했다고 회상했다.

축하 공연은 더욱 화려했다. 전설적인 뮤지션 폴 매카트니가 비틀스의 명곡 ‘아이 원트 투 홀드 유어 핸드’를 직접 불렀고, 록의 전설 스티비 닉스도 축가를 부른 것으로 알려졌다.

본식 이후 파티에서는 고가의 경품이 걸린 행사도 열렸다. 6700달러(약 1000만원) 상당의 샤넬백을 비롯해 켈시가 2023년 테일러 스위프트와 첫 데이트 당시 운전했던 쉐보레 셰빌까지 상품으로 등장했다.

한편 결혼식이 비공개로 진행된 탓에 웨딩드레스를 입은 테일러 스위프트의 모습은 아직 공개되지 않았다. 외신에 따르면 스위프트는 디오르 웨딩드레스에 카르티에 주얼리와 크리스찬 루부탱 슈즈를 착용한 것으로 전해졌다.