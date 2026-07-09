수상 등급에 따라 경품 지급 경제계 ‘문화 소비’ 확산 주도

[헤럴드경제=고은결 기자] 대한상공회의소는 지난 5월 한달 간 소플(대한상의 소통플랫폼)을 통해 진행한 ‘문날(문화가 있는 날) 자랑대회’에 접수된 560건의 실제 사례 중 1등상(1점), 2등상(1점), 3등상(10점), 장려상(30점) 등을 선정했다고 9일 밝혔다.

수상 등급에 따라 경품을 제공했으며, 사례를 제출한 모든 직장인에게도 참가상으로 네이버 포인트를 지급했다.

주요 사례를 보면 소프트웨어 개발 A사는 직원들이 문화 활동을 하면 ‘문화여권’에 스탬프를 찍어주며, 완성되면 소정의 지원금을 제공한다. 비영리재단 B사는 문화회식의 날을 갖고 세미나 이후 직원들이 함께 볼링장을 다녀오며 유대감을 쌓았다.

대한상의는 소플에 수상작 40여점을 게시해 다른 기업들이 문날 이벤트 등을 기획하는 데 활용할 수 있도록 했다. 이를 통해 경제계 전반에 다양한 아이디어들이 확산되고 건전한 문화소비를 이끌어간다는 계획이다. 실제로 기업들은 볼링, 보드게임, 도자기 공방, 사내 음악회, 인문학 강연, 지역 전시회 관람 등 다양한 아이디어로 문화의 날 이벤트에 동참하고 있는 것으로 집계됐다.

문체부는 지난 4월부터 매월 마지막 수요일로 한 달에 한 번 실시했던 ‘문화가 있는 날’을 매주 수요일로 확대 시행 중이다. 이에 따라 공연장, 미술관, 박물관, 영화관 등 전국 2천여 개 공공 문화시설에서 관람료 할인, 무료관람, 연장개방 등의 혜택을 제공 중이다.