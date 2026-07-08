[헤럴드경제=민성기 기자] 전 축구 국가 대표 선수 이동국 가족이 새벽 시간 월드컵 경기를 응원하는 모습을 공개한 가운데, 이웃간 소음에 대한 우려가 제기됐다.

8일 새벽 이동국의 아내 이수진 씨는 자신의 SNS에 가족들이 2026 FIFA 북중미 월드컵 아르헨티나와 이집트의 16강전 경기를 시청하는 모습을 공개했다.

영상 속 이동국은 아들 시안 군, 딸 재시 양으로 보이는 자녀들과 함께 거실에서 경기를 지켜보고 있었다. 문제는 시간이 새벽 3시였다는 점이다.

아르헨티나의 득점 장면에서는 재시 양이 “미쳤어!”라고 외쳤고, 시안 군은 환호성을 지르며 소파를 뛰어넘는 등 기쁨을 표현했다. 영상 속 시각은 새벽 3시였다.

추가 득점이 나오자 딸은 하얀 수건을 뒤집어쓴 채 펄쩍펄쩍 뛰었고, 시안 군은 바닥으로 뛰어내리거나 옆에 있던 복싱바를 치는 등 큰 동작을 보였다.

영상을 접한 일부 누리꾼들은 월드컵이라는 세계적인 스포츠 이벤트를 가족과 함께 즐기는 모습이라는 반응을 보였지만, 일부는 공동주택에서 소음에 대한 배려가 필요하다는 반응도 이어지고 있다.

한편 이동국은 미스코리아 출신 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 많은 사랑을 받았다.