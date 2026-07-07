[헤럴드경제=나은정 기자] 가수 딘딘이 2022 카타르 월드컵 당시 불거졌던 ‘손흥민 저격’ 논란을 언급하며 “지금도 반성하고 있다”고 재차 고개를 숙였다.

딘딘은 7일 공개된 웹 예능 ‘알딸딸한참견’에서 카타르 월드컵을 앞두고 소신 발언을 했다가 질타를 받았던 일화를 공개했다.

딘딘은 당시 축구 관련 방송에 자주 출연했다면서 “전문가들은 방송에서는 ‘16강에 갈 수 있다’고 이야기했지만, 카메라가 꺼지면 ‘쉽지 않다’고 말하더라”고 말문을 열었다.

이어 “그 이야기를 계속 듣다 보니 내가 괜히 ‘소신을 말해야 한다’는 병에 걸렸다”며 “라디오 생방송에서 ‘왜 자꾸 희망회로를 돌리냐. 16강 못 가는 거 다 알면서, 말 같지도 않은 소리를 하고 있다’고 말했다”고 회상했다.

해당 발언은 방송 직후 큰 논란으로 번졌다. 당시 일부 매체에서 ‘손흥민 저격’, ‘국대 조롱’이라는 취지의 보도가 이어지면서 딘딘은 예상치 못한 후폭풍에 자숙의 시간을 가져야 했다.

딘딘은 “다음 날 ‘손흥민 저격’이라는 기사가 나오더라. 일이 점점 커졌고 친구들에게도 ‘술자리에서 할 이야기를 왜 방송에서 했냐’는 연락을 많이 받았다”고 말했다.

이후 한국 축구대표팀이 포르투갈을 꺾고 극적으로 16강 진출을 확정하자 그는 코로나19 감염병으로 격리 와중에 “‘이제 큰일났다’는 생각이 들었다”고 한다. 딘딘은 “계속 기사가 올라오는데 밖에도 못 나가고 2주 동안 자성의 시간을 가졌다”며 “정말 많이 반성했다. ‘16강을 바라지만 쉽지는 않을 것 같다’고 말했으면 됐는데 표현이 너무 강했다”고 후회했다.

그러면서 “그 이후로 4년 동안 계속 사과하고 다녔다”고 말해 웃음을 자아냈다.

딘딘은 앞서 지난 3월 자신의 유튜브 채널에서도 해당 논란을 언급한 바 있다. 그는 “내가 정의병, 소신병이 있을 때라서 화가 났다. 당시 손흥민을 저격했다는 뉘앙스로 기사가 나왔고, 국민 한 사람으로서 그저 응원하면 됐는데 ‘내가 왜 그랬을까’ 뼈저리게 느꼈다”며 “인연이 있는 분들에게는 죄송하다고 전해 달라고 부탁하기도 했다”고 재차 사과의 뜻을 전했다.