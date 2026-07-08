[헤럴드경제=김주리 기자] 코스피가 2분기 사상 처음으로 9,000선을 돌파하는 등 강세장을 이어가면서 국민연금이 보유한 국내 주식의 평가액도 분기 기준 역대 최대 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 특히 반도체 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스가 전체 평가이익의 약 80%를 차지하며 수익 증가를 이끌었다.

8일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 6일 기준 국민연금이 5% 이상 지분을 공시한 상장사 270곳의 보유 주식 평가액은 총 486조118억원으로 집계됐다.

이는 지난 3월 말 296조4433억원보다 189조5684억원 늘어난 규모다. 3개월 만에 평가액이 63.9% 증가한 것으로, 분기 기준으로는 사상 최대 증가폭이다.

이번 증가 규모는 올해 1분기 평가액 증가분인 78조5507억원을 100조원 이상 웃돌았다. 수익률 역시 지난해 말 대비 1분기 32.0%에서 2분기에는 63.9%까지 뛰며 두 배 수준으로 확대됐다.

평가액 증가의 중심에는 반도체 대형주가 있었다. 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목의 평가액 증가분은 총 151조원으로 전체 증가액의 79.8%를 차지했다.

특히 이번 분기에는 삼성전자보다 SK하이닉스의 기여도가 더 컸다.

SK하이닉스 보유 지분은 1분기와 같은 7.50%를 유지했지만 평가액은 43조1560억원에서 125조2968억원으로 82조1407억원 증가했다. 증가율은 190.3%에 달했다.

삼성전자는 보유 지분이 7.75%에서 7.84%로 0.09%포인트 늘어났으며, 평가액은 76조6842억원에서 145조8467억원으로 69조1626억원(90.1%) 증가했다.

이에 따라 국민연금 국내 주식 포트폴리오에서 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하는 비중도 크게 높아졌다. 두 종목의 비중은 지난 3월 말 40.4%에서 지난 6일 기준 55.7%까지 확대됐다.

평가액 증가 상위 종목은 SK스퀘어가 11조9953억원으로 3위에 올랐고, 삼성전기는 보유 지분을 10.46%에서 9.95%로 0.51%포인트 줄였음에도 평가액이 10조4072억원 늘었다. 이어 삼성물산(2조7278억원 증가), 삼성생명(2조5137억원 증가), SK(2조577억원) 순으로 증가폭이 컸다.

반면 일부 종목은 평가액이 감소했다. 미래에셋증권은 1조717억원 줄어 감소 규모가 가장 컸고, LG에너지솔루션(-5737억원), 한화시스템(-4510억원), 카카오(-4470억원), 네이버(-4153억원) 등도 평가손실을 기록했다.

2분기 국민연금이 새롭게 5% 이상 지분을 확보한 종목은 심텍, SK이터닉스 등 19개였으며, LX세미콘과 하나투어 등 21개 종목은 5% 아래로 내려갔다.

지분을 가장 크게 늘린 종목은 비에이치(7.47→13.35%)와 DL이앤씨(8.06→11.44%)였고, LG(9.19→6.42%), SK케미칼(8.50→6.51%), 대주전자재료(9.98→7.66%), 비나텍(8.68→5.12%) 등은 보유 비중을 축소했다.

국민연금의 5% 이상 보유 종목은 3월 말 274개에서 270개로 소폭 감소했다. 신규 편입 종목은 코스피 13개, 코스닥 6개였으며, 제외된 종목은 코스피 11개, 코스닥 10개였다.

10% 이상 지분을 보유한 종목도 34개에서 32개로 줄었다.

지난 3월 말 기준 최대 지분 보유 종목은 삼성증권(13.37%), OCI홀딩스(13.37%), 대덕전자(13.12%)였지만, 지난 6일 기준으로는 현대백화점(13.49%), 삼성증권(13.35%), 비에이치(13.35%), 한국금융지주(13.28%) 순으로 바뀌었다.

지분 변동이 없었던 종목은 SK하이닉스 등 107개였고, 신규 편입을 포함해 지분이 늘어난 종목은 97개, 줄어든 종목은 87개로 집계됐다.

한편 국민연금의 국내주식 리밸런싱 유예 조치가 6월 말 종료되면서 시장은 7월 이후 실제 매도 규모와 속도에 촉각을 곤두세우고 있다.

다만 평가액이 크게 늘었다고 해서 국민연금이 곧바로 같은 규모의 차익을 실현하는 것은 아니다. 시장 충격을 최소화하기 위해 장기간에 걸쳐 분산 매도하는 것이 원칙인 만큼, 실제 수급에 미치는 영향은 리밸런싱 속도와 증시 흐름에 따라 달라질 것이라는 전망이 나온다.