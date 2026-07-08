배재고, 수석 코치 명의로 재심 청구 교직원들이 작성한 탄원서 함께 제출

[헤럴드경제=전새날 기자] 광주 고교와의 야구경기에서 5·18 민주화운동을 조롱하는 응원 구호를 외쳐 중징계를 받은 배재고등학교가 대한체육회에 재심을 청구하기로 했다.

8일 서울시교육청에 따르면 배재고는 이날 대한체육회 스포츠공정위원회에 수석 코치 명의로 재심 신청을 하기로 결정했다. 학교 교직원들이 작성한 탄원서도 함께 제출할 예정이다.

앞서 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 지난 1일 배재고에 6개월 출전정지와 함께 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 잔여 경기 몰수패를 의결했다. 배재고는 징계 통보를 받은 날부터 일주일 이내인 이날까지 대한체육회 스포츠공정위원회에 재심을 청구할 수 있다.

재심 청구에 앞서 배재고는 지난 6일 광주제일고등학교(광주일고)를 찾아 공식으로 사과했다. 배재고 교장과 야구부 학생, 감독, 학부모 등은 광주일고 선수들과 교사들에게 사과한 뒤 국립5·18민주묘지를 참배했다.

7일에는 광주일고와 이 학교 총동창회가 함께 야구부에 대한 선처를 요청하는 입장을 발표했다. 광주일고는 “용서와 화해의 모습을 고려해 배재고 야구부 학생들이 경기장 안에서 새롭게 출발할 수 있도록 가능한 행정적 역량과 지혜를 모아달라”고 밝혔다.

총동창회도 “우리의 궁극적인 목표는 어린 학생들에 대한 단죄가 아니라 올바른 교육과 정의의 회복”이라며 “진정으로 반성하고 새 삶을 다짐한 학생들이 관계 당국의 선처를 받을 수 있도록 (광주)일고인이 앞장서 주기를 바란다”고 했다.

대한체육회는 재심을 접수하면 스포츠공정위원회를 열어 사건을 다시 검토한다. 위원회 규정에 따라 접수일로부터 60일 이내 심의·의결해야 한다.