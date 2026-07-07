[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장이 7일 지역경제 활성화를 위해 기업 활동을 저해하는 규제 혁신에 속도를 내겠다는 의지를 밝혔다.

추 시장은 이날 대구 호텔인터불고에서 열린 ‘2026 대구경북 중소기업인 대회’에 참석해 “공직사회는 철저히 기업인의 시각에서 현장을 살피고 고민해야 한다”며 “기업 활동에 걸림돌이 되는 조례와 규제를 우선적으로 개선해 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

그는 “오늘의 대기업도 모두 중소기업에서 출발했다”며 “중소기업이 살아야 지역경제가 살아나고, 대한민국 경제의 경쟁력도 높아질 수 있다”고 강조했다.

대구시에 따르면 지역에는 약 35만 개의 중소기업이 전체 기업의 99.9%를 차지하고 있으며, 지역 고용의 92.3%를 담당하는 등 지역경제의 핵심 기반 역할을 하고 있다.

추 시장은 “대구의 최우선 과제는 경제”라며 “미래산업 육성과 과감한 규제 혁신을 통해 지역경제 체질을 근본적으로 개선하는 ‘대구경제 대개조’를 시정 운영의 핵심 축으로 추진하겠다”고 했다.

이어 “비상경제대책회의를 상시 운영해 기업 현장의 건의사항과 애로를 면밀히 점검하고, 불합리한 규제는 신속하게 개선하겠다”고 덧붙였다.

앞서 추 시장은 지난 6일 간부회의에서 기업 규제개선 전담 창구를 마련해 현장의 목소리를 직접 듣고 처리 진행 상황을 신속히 안내할 것을 지시했다.

대구시는 오는 9일 시장 주재로 첫 비상경제대책회의를 열어 기업 현장의 애로사항을 지속적으로 청취하고 규제 개선 과제를 발굴하는 등 현장 중심의 경제행정을 본격화할 계획이다.

이날 행사에는 추경호 대구시장과 양금희 경북도 경제부지사를 비롯해 중소기업 및 경제기관 관계자 등 160여 명이 참석했다.

행사에서는 은탑산업훈장과 대통령 표창, 대구시장상 등 모두 46명의 중소기업인이 수상의 영예를 안았다.

추경호 대구시장은 “대한민국 산업화를 이끌었던 대구·경북이 다시 도약할 수 있도록 중소기업인들과 함께 지역경제 회복과 성장에 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.