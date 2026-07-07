[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국의 한 노부부가 검소한 생활을 하면서도 선천성 심장병을 앓는 어린이들을 돕기 위해 500만위안(11억2000만원)을 기부한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

6일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난달 말 중국 상하이에서 두잉룽·루쑤잉 부부의 삶과 기부 행적을 조명하는 자선 전시회가 열렸다. 이들 부부는 생전 선천성 심장병을 앓는 어린이 455명의 치료를 돕기 위해 모두 500만위안을 기부했다.

남편 두씨는 상하이의 한 대학에서 교사로, 아내 루씨는 같은 대학에서 의사로 근무한 뒤 은퇴했다. 두씨는 2018년 81세로 세상을 떠났고 루씨는 지난해 92세 나이로 별세했다.

부부의 기부는 지난 2018년 초 두씨가 상하이 요다 심장흉부외과병원 앞에서 선천성 심장병 어린이들을 돕기 위한 모금 안내문을 본 뒤 50만위안(약 1억1260만원)을 기부했다. 이후 얼마 지나지 않아 450만위안(약 10억1300만원)을 추가로 기부했다.

부부의 집을 방문한 병원 자선사업 관계자는 낡고 허름한 주거 환경을 확인한 뒤 노후를 위해 돈을 일부 남겨두라고 만류했다. 그러나 두씨는 “우리 둘 다 살날이 많이 남지 않았다”며 “연금과 저축이 있어 많은 돈이 필요하지 않다”고 말하며 기부 의사를 굽히지 않았다.

하지만 부부는 정작 자신들을 위해서는 좀처럼 돈을 쓰지 않았다. 집 안에서는 부러진 안경테를 반창고로 붙여 사용한 안경과 매일의 지출 명세를 적어둔 공책 여러 권이 발견됐다. 두씨는 생전 동네 구내식당에서 17위안(약 3800원)짜리 도시락을 사 아내와 나눠 먹은 것으로 전해졌다.

검소한 생활 속에서도 부부는 꾸준히 사회에 온정을 나눴다. 지진 피해 지역과 학생 장학사업 등에 여러 차례 기부했고 생전 마지막 소원으로는 해양장을 선택했다.

상하이 화교재단 측은 자선 전시회에서 “그들의 도움을 받은 455명의 아이는 이 노부부의 소중한 사랑을 영원히 기억할 것”이라고 말했다.

사연을 접한 현지 누리꾼들은 “두 사람의 영혼이 빛난다”, “정말 훌륭한 분들이다”, “사심 없이 살아온 위대한 분들이다”, “두 어르신께 경의를 표한다” 등의 반응을 보였다.