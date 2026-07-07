[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 심혜진이 아들처럼 키운 조카 심재원이 조각 외모와 더불어 남다른 노래실력을 자랑했다.

지난 6일 방송된 TV조선(TV CHOSUN) 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에서는 5주년 특집 ‘조선의 사랑꾼 노래자랑’ 무대가 펼쳐졌다. 이런 가운데, 무대에는 심혜진의 조카 심재원이 등장해 눈길을 끌었다.

이날 심혜진의 친조카 심재원이 출연했다. 앞서 ‘조선의 사랑꾼’의 ‘6등급 클럽’에 참가하기도 했던 그는 눈에 뛰는 조각 외모로 ‘원빈 닮은 꼴’이란 수식어 받기도 했다.

심재원은 “아버지가 미국인, 어머니가 한국인이다”라며 이국적인 외모의 비밀을 밝혔다. 이어 “한국에서 오래 살았다”는 그는 “군대도 갔다 왔다. 2022년 포병으로 만기 전역했다”고 당당히 밝혔다.

그러면서 “저희 이모 심혜진이 주기적으로 출연을 하셔서 나오게 됐다”고 심혜진을 언급했고다.

이때 심혜진의 친척이기도 한 심현섭은 “(심혜진의 동생인 재원이 엄마가 돌아가신 뒤) 심혜진 고모가 쟤를 아들로 삼았다”라며 “그렇게 키웠다”라고 남다른 가족사를 설명해 뭉클함을 더했다.

이날 ‘플라이 투 더 문’을 부른 심재원의 무대에 심사위원들은 “계속 음악을 했으면 좋겠다”라며 귀를 사로 잡은 보이스에 감탄한 모습을 보였다.

한편 심재원은 과거 심혜진과 함께 ‘스타 인생극장’ 등에 출연하면서 얼굴을 알렸다. 뉴욕 예술대 재즈보컬 전공인 심재원은 미국의 유명 오디션 프로그램인 ‘아메리칸 아이돌’ 본선에도 진출하면서 화제를 모은 바 있다.