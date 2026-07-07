임진강·한탄강·북한강 등 주의 군부대·경찰서에 신고 요청

[헤럴드경제=전현건] 군 당국이 장마를 앞두고 비무장지대(DMZ)에 북한이 묻어 둔 지뢰가 집중호우로 인해 남쪽으로 떠내려올 수 있다며 주의를 당부했다.

합동참모본부는 7일 “접경지역 일대에 집중호우 발생 시, 유실된 지뢰가 하천을 통해 유입될 우려가 있어 국민 여러분들의 주의를 당부드린다”고 밝혔다.

DMZ에는 북한 지뢰가 다량 매설돼 있고, 지뢰 매설 지역 가운데 일부에서는 임진강·한탄강·화강·북한강·인북천 등 남북 공유하천이 한강 하구로 연결된다.

합참은 남북 공유하천 인근에서 활동할 때 유실된 지뢰에 유의하라며 “지뢰로 추정되는 미상 물체를 발견 시에는 절대로 접촉하지 마시고 가까운 군부대나 경찰서에 신고해 달라”고 요청했다.

북한이 매설한 지뢰로는 나무 상자에 담긴 목함지뢰, 나뭇잎처럼 생긴 나뭇잎 지뢰 등이 발견되곤 했다.

한편 군은 민간 조기 신고 체계와의 유기적 결속을 통해 유실 지뢰로 인한 인명 피해를 제로화하겠다는 방침이며 접경지 지방자치단체와도 재난 안전 네트워크를 상시 최적화 상태로 유지해 나갈 계획이다.