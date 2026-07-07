괌정부관광청 신규 영상 유튜브 공개 푸른 바다와 차모로 문화 가치 전달 스쿠버다이빙 등 레저 콘텐츠 총망라

[헤럴드경제=김명상 기자] 괌정부관광청은 괌의 다양한 여행 경험을 담은 신규 홍보영상을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 밝혔다. 영상을 통해 한국에서 약 4시간이면 도달하는 지리적 이점과 풍부한 레저 콘텐츠를 부각하고 여름 휴가철 여행객 유치를 본격화한다는 방침이다.

이번 영상은 괌정부관광청이 올해 핵심 테마로 추진하고 있는 ‘웰니스·스포츠’를 바탕으로 제작됐으며, 자연 속에서 휴식과 재충전, 그리고 다양한 액티비티를 경험할 수 있는 괌의 모습을 담아냈다.

영상은 괌의 바다와 자연경관을 비롯해 차모로 문화와 로컬 라이프스타일, 스쿠버다이빙과 다양한 마린 액티비티, 트레킹, 패것 케이브 등 괌에서 즐길 수 있는 다양한 경험을 담았다. 여기에 여행의 순간들을 더해 ‘디스커버 괌, 비욘드 익스펙테이션’ 메시지를 전달한다.

괌은 연중 온화한 기후와 자연환경을 바탕으로 휴양과 액티비티를 동시에 즐길 수 있는 여행지로 잘 알려져 있다. 바다와 열대 자연, 해양 레저 콘텐츠를 갖췄으며, 한국에서 약 4시간이면 도착하는 목적지다. 짧은 일정으로도 여유로운 휴식과 재충전의 시간을 보낼 수 있는 근거리 휴양지로 주목받고 있다.

박지훈 괌정부관광청 한국지사장은 “이번 홍보영상은 자연과 문화, 액티비티, 휴식이 조화를 이루는 괌의 다양한 여행 경험을 소개하고자 했다”며 “여름 휴가를 계획하는 여행객들이 괌에서 몸과 마음을 재충전하고 새로운 활력을 얻을 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이번 홍보영상은 괌정부관광청 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐으며, 향후 항공사, 여행사 등 업계 파트너들의 홍보 및 마케팅 활동에도 활용될 예정이다.