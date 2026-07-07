[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피가 장중 8% 넘게 폭락하면서 유가증권시장에 서킷브레이커(CB)가 발동됐다. 앞서 오전에는 프로그램 매도호가 효력이 정지되는 매도 사이드카가 발동된 데 이어, 오후 들어 낙폭이 계속 확대되면서 유가증권시장 상장종목 매매거래가 일시 중단된 것이다. 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 9%, 10%대 낙폭을 기록했다.

7일 한국거래소에 따르면 이날 오후 1시51분33초 유가증권시장에 서킷브레이커가 발동됐다. 발동 당시 코스피는 전장보다 649.77포인트(8.07%) 내린 7401.56을 기록했다.

서킷브레이커는 코스피가 전일 종가지수 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속될 때 발동된다. 발동되면 유가증권시장 상장 종목의 매매거래가 20분간 중단되고, 이후 10분간 호가를 접수해 단일가 매매로 거래가 재개된다.

같은 시각 유가증권시장에서는 외국인이 3조3602억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 기관도 2204억원 순매도했다. 반면 개인은 3조5053억원을 순매수했다.

다만 서킷브레이커까지 이어진 극심한 변동성은 단순한 실적 재료 소멸만으로 설명하기 어렵다. 외국인 대규모 매도가 시장 방향을 아래로 고정한 가운데, 단일종목 레버리지 ETF 관련 매매가 하락 추세를 증폭시킨 것으로 풀이된다. 최근까지는 외국인 매도를 웃도는 개인 매수세가 지수를 떠받쳤지만, 투자자예탁금이 지난달 24일 137조원대에서 이달 3일 118조원대로 줄어드는 등 개인의 매수 여력도 약해진 상태다.

이날 시장은 장 초반부터 매도 압력이 거셌다. 코스피는 전장 대비 132.13포인트(1.64%) 내린 7919.20으로 출발한 뒤 낙폭을 빠르게 확대했다. 이에 오전 10시23분께 유가증권시장에 매도 사이드카가 발동됐다.

이날 시가총액 상위주도 급락을 면치 못했다. 서킷브레이커 발동 시점 기준 삼성전자는 전장보다 9.75% 내린 28만7000원에 거래되며 30만원선을 크게 밑돌았다. SK하이닉스도 10.58% 하락한 209만5000원까지 밀렸다. SK스퀘어(-13.11%), 삼성전기(-11.93%)도 두 자릿수 낙폭을 기록했다.

삼성전자는 개장 전 시장 예상치를 웃도는 2분기 잠정 실적을 발표했지만, 호실적 선반영 인식 속에 차익실현 매물이 출회되며 약세를 보였다. 삼성전자의 2분기 잠정 영업이익은 전년 동기 대비 1810% 증가한 89조4000억원으로, 시장 전망치인 84조원 안팎을 웃돌았다. 호재 발표 이후 주가가 밀리는 이른바 ‘셀온(Sell-on)’ 흐름이 나타난 셈이다.

다만 서킷브레이커까지 이어진 극심한 변동성은 단순한 실적 재료 소멸만으로 설명하기 어렵다. 외국인 대규모 매도가 시장 방향을 아래로 고정한 가운데, 단일종목 레버리지 ETF 관련 매매가 하락 추세를 증폭시킨 것으로 풀이된다. 최근까지는 외국인 매도를 웃도는 개인 매수세가 지수를 떠받쳤지만, 투자자예탁금이 지난달 24일 137조원대에서 이달 3일 118조원대로 줄어드는 등 개인의 매수 여력도 약해진 상태다.

이날 국내 반도체주 약세는 간밤 미국 증시와는 엇갈린 흐름이다. 뉴욕증시는 3대 지수가 일제히 상승 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 0.29% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수도 각각 0.72%, 1.12% 상승했다. 필라델피아 반도체지수 역시 2.17% 오르며 반도체주 투자심리를 뒷받침했다.