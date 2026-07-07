DX·AX 기반 물류 전문교육 공동 개발 창원 이어 인천·청주까지 교육 확대 군수 혁신·전역 후 취업 연계 지원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학과 육군종합보급창이 군 장병의 스마트물류 전문성을 높이고 전역 후 취·창업까지 지원하기 위한 교육 협력에 나섰다.

한국폴리텍대학은 7일 육군종합보급창과 업무협약(MOU)을 체결하고 DX(디지털전환)·AX(인공지능전환) 기반 스마트물류 분야 맞춤형 기술교육을 공동 추진한다고 밝혔다.

양 기관은 협약을 통해 스마트물류 분야 교육과정을 공동 개발·운영하고 장병 대상 기술교육과 체험교육을 확대하는 한편 교육시설과 장비 등 인프라도 공동 활용할 계획이다. 군수 분야의 디지털 전환에 필요한 전문인력을 양성하고 군 물류체계 혁신을 지원하는 것이 목표다.

교육은 이미 시작됐다. 한국폴리텍대학 창원캠퍼스는 지난달 29일 육군종합보급창 예하 보급단 장병과 군무원을 대상으로 스마트물류 직무역량 교육을 실시했다. 이달 중순부터는 인천캠퍼스와 청주캠퍼스로 교육 협력을 확대해 각 지역 보급단을 대상으로 현장 중심 교육을 이어갈 예정이다.

교육은 한국폴리텍대학의 직업교육 시설인 ‘꿈드림공작소’를 활용해 진행된다. 장병들의 군 복무 중 직무 역량을 높이는 것은 물론 전역 이후 취업과 창업으로 이어질 수 있도록 실무 중심 프로그램을 운영한다는 계획이다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “현장 수요에 맞춘 실질적인 기술교육으로 장병들의 직무 전문성 향상에 기여하겠다”며 “이번 협력이 한국폴리텍대학의 기술교육 역량을 국방 현장에 확산하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.