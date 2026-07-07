[헤럴드경제=이명수 기자] 전북 군산시의 한 종합병원에서 근무하던 20대 여성 방사선사의 사망사고 수사를 전북경찰청 광역범죄수사대가 맡는다.

연합뉴스에 따르면, 전북경찰청은 사안의 중요성과 신속한 수사 등 여러 상황을 종합적으로 고려해 이같이 결정했다고 7일 밝혔다.

이에 따라 초기 수사를 담당했던 군산경찰서는 사건 관련 자료를 광역수사대에 넘길 예정이다.

경찰 관계자는 “사건에 대한 의혹이 남지 않도록 객관적이고 신속한 수사를 통해 실체적 진실을 밝히겠다”고 말했다.

앞서 지난달 29일 군산시의 한 아파트 화단에서 방사선사 A씨가 숨진 채 발견됐다.

지난달 초부터 병원에서 계약직으로 일한 A씨는 최근 직장 내 괴롭힘 등을 주변에 호소한 것으로 알려졌다.

A씨의 가족은 “사촌이 이틀 전 신발장 앞에서 ‘출근하기 싫다’며 눈물을 흘렸다고 한다”며 “친구들에게도 힘들다고 말한 것으로 알고 있다”고 말했다.

병원 측은 외부 노무사를 통해 실제 A씨를 향한 직장 내 괴롭힘이 있었는지 등을 조사 중이라고 전했다.