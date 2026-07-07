무안 반발에 이전 지연 우려…軍 “작전 공백없이 신중 추진” 송전망·수자원 변수…군산·사천 등 대체 이전지 검토론도

[헤럴드경제=전현건·배문숙 기자] 정부가 호남권 반도체 클러스터 부지로 광주 군공항을 낙점하면서 19년째 답보 상태였던 군공항 이전 문제가 ‘메가프로젝트’의 최대 변수로 급부상했다. 부지 경쟁력은 충분하지만 이전 일정이 지연될 경우 착공 자체가 늦어질 수밖에 없어 사실상 사업 성패가 달렸다는 분석이 나온다.

국방부 관계자는 7일 “안보 공백이 발생하지 않는 범위에서 최대한 조기에 광주 군공항 부지를 비울 수 있는 방안을 다각적으로 검토할 것”이라며 “국가정책에 부응하기 위해 공군과 긴밀히 협의하고 있다”고 밝혔다. 호남권 반도체 클러스터 등 국가전략사업 필요성에 공감하는 가운데 작전 공백 최소화를 전제로 신중한 입장을 보인 것이다.

청와대도 전날 호남권 반도체 클러스터를 현재 광주 군공항 부지에 조성한다는 구상을 발표하면서 안보 공백이 발생하지 않는 범위에서 조기에 옮기겠다는 게 전제라는 점을 분명히 했다.

광주 군공항은 공군 조종사 양성을 위한 고등비행훈련을 담당하는 기지다. 약 820만㎡ 규모로, 공항부지와 탄약고 및 안전지대를 포함해 대규모 산업단지 조성이 가능하다는 게 가장 큰 강점이다. 업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 계획한 반도체 팹 4기 입지를 수용할 수 있는 수준으로 평가하고 있다.

변수는 군공항과 민간공항이 어디로 가느냐이다. 현재 이전 후보지로 무안국제공항 인근이 거론되지만 지역 주민 반발이 여전해 사업 추진 속도를 장담하기 어렵다. 무안군은 소음과 환경 문제 등을 이유로 반대 입장을 유지해 왔는데, 군공항 이전을 위해서는 주민 동의 확보가 필수적이다.

특히 무안군 측은 광주 민간공항의 선이전, 1조원 규모 지원, 정부 차원의 인센티브 등 ‘3대 선결조건’을 요구하고 있어 협상이 장기화될 가능성도 배제하기 어렵다.

무안군 측은 무안군민의 권익과 지역의 미래가 충분히 보장되지 않은 상태에서 일방적인 추진이 계속된다면 관련 절차 전반에 대한 근본적 재검토를 요구할 수밖에 없다며 광주가 첨단산업 발전 기회를 얻는 동안 무안에 부담이 집중되는 구조는 바람직하지 않다는 입장을 발표했다.

무안군은 최근 군공항 부지 선정위원회에 불참하기도 했다. 이 때문에 2~3년 내 착공이 어렵다는 관측마저 나온다.

현실적으로 광주 군공항 이전 문제 해결 없이는 이재명 정부 임기 내 성과를 기대하기 어려울 수밖에 없다.

이 때문에 대체 시나리오도 거론된다. 지역 안팎에서는 광주 군공항 종전부지를 반도체 클러스터 예정지로 밀어붙이려면, 군공항 이전 대상지를 군산이나 사천 등 대체지 검토도 병행해야 한다는 목소리가 나온다. 분산 이전이나 제3지역 이전을 통해 갈등을 우회해야 한다는 것이다.

이와 함께 정책적 지원 과제도 만만치 않다. 반도체 팹 4기 가동에는 약 6.3GW 규모 전력이 필요해 대규모 송전망과 변전소 구축이 필수적이며 산업용수 역시 하루 100만톤 규모 확보 방안이 요구된다.

전력 공급의 핵심은 장성 신장성변전소를 중심으로 한 345kV 초고압 송전망이다. 정부는 43㎞ 길이의 송전선로와 변전소 2곳을 신설해 단계적으로 전력을 공급한다는 계획이다. 신장성변전소는 신안 해상풍력과 한빛원전, 서부권 재생에너지를 연결하는 전력 허브 역할을 맡게 된다. 다만 송전선로 노선 확정과 변전소 인허가, 주민 수용성 확보는 해결해야 할 과제다.

용수 확보도 쉽지 않은 상황이다. 정부는 신규 댐 건설 대신 동복댐과 주암댐, 장흥댐, 보성강댐, 나주댐 등 기존 수자원을 재배분해 하루 65만톤의 산업용수를 공급한다는 구상이다. 하지만 호남권의 영산강·섬진강 유역은 전국에서 다목적댐 여유량과 갈수량이 가장 적은 지역으로 꼽힌다. 기후변화에 따른 가뭄이 심화될 경우 안정적인 용수 공급이 쉽지 않을 수 있다는 우려도 나온다.

정부는 인허가 절차도 대폭 단축할 계획이다. 통상 4~5년 걸리던 전력 인프라 관련 행정절차를 1년 안팎으로 줄여 공사에 착수한다는 방침이다. 다만 군공항 이전 절차와 함께 송전망·용수 확보가 계획대로 진행되지 않으면 호남권 반도체 메가클러스터 조성 일정에도 차질이 불가피할 전망이다.