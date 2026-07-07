aT·코레일, 전통주 판로 확대 협약 대전역 시범 운영…전국 주요 역사로 확대 스토리웨이·찬들마루서도 판매 강화

[헤럴드경제=김선국 기자] 앞으로 기차역에서도 지역 전통주를 쉽게 구매할 수 있게 된다. 정부는 대전역을 시작으로 KTX 주요 역사와 코레일 편의점까지 판매 채널을 넓혀 전통주 소비를 확대하기로 했다.

농림축산식품부는 한국농수산식품유통공사(aT), 한국철도공사(코레일)와 전통주 소비 활성화·지역 양조장 판로 확대를 위한 업무협약(MOU)을 7일 체결했다고 밝혔다.

올해 하반기에는 대전역에서 ‘기차로 찾아가는 양조장’ 팝업스토어를 시범 운영한다. 충청권 ‘찾아가는 양조장’을 중심으로 인접 지역 양조장이 월별 순환 방식으로 참여해 지역별 전통주를 판매하고 소개한다. 정부는 운영 성과를 바탕으로 전국 주요 KTX 역사로 확대할 계획이다.

코레일이 운영하는 편의점 스토리웨이에서는 우리술품평회 수상작 등 우수 전통주 판매를 확대하고 시음 행사도 연다. 철도 이용객이 이동 중에도 전통주를 쉽게 구매할 수 있도록 판매 기반을 넓힌다는 구상이다.

용산역 농공상 융합형 중소 식품기업 판매관 ‘찬들마루’ 일부도 전통주 전문 판매장으로 전환한다. 찾아가는 양조장 참여 업체가 순환 입점하는 상설 판매장으로 운영하고, 우리술품평회 수상작 특별전과 명절 기획전, 시음 행사 등을 열어 수도권 대표 전통주 홍보 거점으로 육성할 예정이다.

농식품부는 앞으로 찾아가는 양조장과 철도관광을 연계한 관광상품도 확대한다. 양조장 체험과 지역 농산물, 향토 음식을 결합한 전통주 관광 코스를 개발해 지역 관광과 소비를 함께 활성화한다는 방침이다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 “이번 협약은 철도라는 국민 생활 플랫폼을 활용해 지역 양조장과 소비자를 연결하는 새로운 유통 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “전통주가 국민 일상에서 더욱 친숙한 소비재로 자리 잡을 수 있도록 유통 혁신과 소비 기반 확대를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.