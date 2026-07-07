필라델피아반도체지수 2.2% 상승 AMD·테라다인 목표가 상향에 강세 8일 FOMC 의사록·2분기 실적 시즌 주목

[헤럴드경제=김유진 기자] 미국 뉴욕증시가 인공지능(AI) 반도체주 반등에 힘입어 일제히 상승했다. 다우존스30 산업평균지수는 사상 처음으로 5만3000선을 넘어섰고, 나스닥지수는 반도체주 강세를 앞세워 1% 넘게 올랐다.

6일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 155.84포인트(0.29%) 오른 5만3055.91에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 54.19포인트(0.72%) 상승한 7537.43, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 288.49포인트(1.12%) 오른 2만6121.16에 마감했다.

이날 시장의 무게중심은 다시 AI 반도체주로 옮겨갔다. 지난주 차익실현 압력을 받았던 반도체 업종에 저가 매수세가 유입되면서 필라델피아반도체지수는 2.2% 반등했다. S&P500 정보기술(IT) 업종도 1.3% 오르며 지수 상승을 주도했다.

브로드컴은 애플과 맞춤형 반도체 개발·공급 파트너십을 2031년까지 연장했다는 소식에 3.7% 상승했다. 애플이 자체 칩 개발을 확대하는 가운데서도 브로드컴과 장기 공급 관계를 이어가기로 하면서 반도체 수요 둔화 우려를 일부 덜어냈다.

AMD와 테라다인도 증권사 목표주가 상향에 힘입어 강세를 보였다. 골드만삭스가 AI 서버와 반도체 장비 수요를 근거로 두 종목의 목표주가를 올리면서 AMD는 6%대, 테라다인은 2%대 상승했다.

엔비디아는 차세대 AI 시스템 개발 지연설에도 소폭 올랐다. 일부 리서치 보고서에서 차세대 AI 랙 아키텍처 일정이 늦어질 수 있다는 관측이 제기됐지만, 엔비디아가 로드맵에 변화가 없다는 입장을 밝히면서 투자심리는 크게 흔들리지 않았다.

한국 반도체 대형주 일정도 글로벌 AI 반도체 투자심리의 확인 변수로 떠올랐다. 삼성전자는 이날 2분기 잠정실적을 발표하고, SK하이닉스는 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장을 추진 중이다. SK하이닉스 ADR 발행은 AI 메모리 수요를 타고 글로벌 투자자 기반을 넓히는 사례로 주목받고 있다.

다만 지수 상승이 시장 전반의 고른 강세를 뜻하는 것은 아니었다. S&P500 안에서는 상승 종목보다 하락 종목이 더 많았다. 대형 기술주와 반도체주가 지수를 끌어올렸지만, 경기민감주와 일부 소비주는 상대적으로 약했다.

경제지표는 증시에 큰 부담을 주지 않는 수준이었다. 미국 공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 54.0으로 전월 54.5보다 낮아졌지만, 기준선인 50을 웃돌며 확장 국면을 유지했다. 고용지수는 51.2로 4개월 만에 확장 전환했고, 가격지수는 67.7로 내려왔다.

채권시장에서는 미국 국채금리가 소폭 하락하며 성장주 투자심리를 뒷받침했다. 투자자들은 오는 8일 공개되는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 통해 연준의 금리 경로에 대한 단서를 확인하려는 분위기다.

이번 주부터는 2분기 실적 시즌도 본격화한다. 델타항공과 펩시코 등 주요 기업 실적이 예정돼 있고, 시장의 관심은 AI 투자 확대가 실제 기업 이익으로 얼마나 연결되고 있는지에 맞춰질 전망이다. AI 반도체주가 다시 반등했지만, 주가 상승을 정당화할 실적 확인이 뒤따라야 한다는 점에서 이번 주 실적과 FOMC 의사록이 단기 분수령이 될 것으로 보인다.

이날 뉴욕증권거래소와 나스닥은 백악관에서 열린 ‘트럼프 계좌(Trump Accounts)’ 출범 행사에 맞춰 개장벨 행사를 진행했다. 트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 양대 거래소 개장벨을 원격으로 울렸고, 해당 장면은 뉴욕증권거래소와 나스닥 현장 화면에 중계됐다.