“건국 250주년 맞아 다진 소고기값 15% 인하” 자찬 “다른 업체도 따라야”…중간선거 앞두고 물가 민심 달래기

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 최대 유통업체 월마트가 행정부 요청에 따라 주요 생필품 가격을 인하하기로 했다며 다른 유통업체들도 가격 인하에 동참해야 한다고 압박했다. 오는 11월 중간선거를 앞두고 고물가 부담을 완화해 민심을 달래려는 행보로 풀이된다.

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “미국에서 가장 크고, 좋고, 현명한 소매업체 가운데 하나인 월마트가 우리 행정부의 요청에 따라 건국 250주년을 맞아 가격을 크게 인하할 것이라는 보고를 받았다”며 “기쁜 소식”이라고 밝혔다.

그는 “특히 다진 소고기 1파운드(454g) 가격을 거의 15% 인하할 예정”이라며 “월마트에서 장을 보는 수백만명의 미국인에게 매우 중요한 일”이라고 강조했다.

이어 “월마트는 진정한 애국적 기업”이라며 “대담하고 과감하게 나서고 있다. 다른 유통업체들도 이를 따라야 한다”고 촉구했다.

트럼프 대통령은 현재의 고물가가 조 바이든 전 행정부의 정책 실패 때문이라고 주장하면서도 최근 석유와 달걀, 처방약 가격은 하락하고 있다고 강조했다.

이번 발언은 중간선거를 앞두고 유권자들의 최대 관심사인 생활물가를 직접 겨냥한 것으로 해석된다. 월마트는 식료품뿐 아니라 의류와 가전제품, 생활용품 등을 판매하는 미국 최대 유통업체로, 가격 인하가 소비자들이 가장 쉽게 체감할 수 있는 분야로 꼽힌다.

미국에서는 물가 안정이 중간선거의 핵심 변수 가운데 하나로 꼽힌다. 지난달 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결한 이후 국제유가가 다소 안정세를 보이고 있지만, 식료품을 비롯한 생활물가는 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

트럼프 행정부는 최근 관세 정책과 감세 정책을 병행하는 가운데 물가 부담을 낮추기 위해 기업들의 가격 인하를 유도하는 데도 공을 들이고 있다. 이번 월마트 사례를 계기로 다른 대형 유통업체들에도 비슷한 압박이 이어질 가능성이 있다는 관측이 나온다.