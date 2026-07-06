[헤럴드경제]
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[헤럴드경제=전현건 기자] 캐나다 일간지 글로브앤드메일은 6일(현지시간) 두 명의 소식통을 인용해 캐나다 차세대 잠수함 12척 도입 사업 수주 업체로 독일의 티센크루프마린시스템(TKMS)을 선정했다고 보도했다.


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