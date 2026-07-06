[헤럴드경제=김주리 기자] 국내 캐릭터 지식재산권(IP) 굿즈 시장이 빠르게 성장하는 가운데 다이소가 저가 애니메이션 굿즈를 잇달아 선보이며 존재감을 키우고 있다. 지난해 일본 애니메이션 ‘하이큐!!’에 이어 올해는 디즈니·픽사 신작 ‘토이 스토리 5’ 개봉에 맞춰 관련 상품을 대거 출시하며 ‘가성비 굿즈’ 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.

6일 유통업계에 따르면 다이소는 지난달 ‘토이 스토리 5’ 개봉 시기에 맞춰 우디와 버즈, 알린 등 인기 캐릭터를 활용한 상품 40여 종을 선보였다. 여행용품과 생활용품, 캐릭터 굿즈를 함께 구성해 실용성과 팬덤 소비를 동시에 겨냥했다.

여행용품으로는 토이 스토리 투명창 여권케이스와 여행용 의류파우치, 엔화 동전지갑 등이 출시됐으며, 생활용품은 욕실화와 오픈 휴지통, 걸이형 제습제 등이 포함됐다. 캐릭터 굿즈로는 야구 아크릴 키링과 아크릴 자석 키링, 포키 투명 조임 파우치 등을 만나볼 수 있다.

출시 직후 일부 상품이 빠르게 품절되자 다이소는 지난 3일 키링과 파우치 등을 중심으로 한 20여 종의 2차 라인업도 추가했다. ‘토이 스토리 미니어처 신발 키링’은 캐릭터를 신발 모양으로 디자인했고, ‘토이 스토리 말랑이 키링’은 젤리 같은 촉감과 디자인을 앞세워 소비자들의 관심을 끌고 있다.

다이소가 애니메이션 굿즈 확대에 적극적인 이유는 캐릭터 소비가 문구나 피규어를 넘어 생활용품으로 빠르게 확장되고 있기 때문이다. 최근에는 파우치와 욕실화, 휴지통, 제습제 등 일상에서 사용하는 제품에 캐릭터를 입힌 상품 수요가 꾸준히 늘고 있다. 전시용 굿즈보다 실생활에서 활용할 수 있는 제품을 찾는 소비자가 많아진 것이다.

가격 경쟁력도 강점으로 꼽힌다. 캐릭터 팝업스토어나 온라인몰에서는 아크릴 키링이나 파우치 한 개 가격이 1만~3만원에 이르는 경우가 많지만, 다이소는 대부분의 상품을 5000원 이하 가격대로 구성했다. 부담 없이 여러 제품을 함께 구매할 수 있다는 점에서 10·20대를 중심으로 높은 호응을 얻고 있으며, 인기 상품은 품절 이후 재입고를 기다리는 사례도 이어지고 있다.

다이소는 오프라인 매장과 온라인몰을 연계한 프로모션도 진행 중이다. 다이소몰에서는 이달 31일까지 디즈니코리아 협업 상품 구매 고객을 대상으로 해외 여행권과 노빅딜 토이 스토리 테마 굿즈, 디즈니+ 3개월 구독권 등을 증정한다. 또 다이소 매장이나 다이소몰에서 디즈니코리아 협업 상품을 포함해 3만원 이상 구매한 고객에게는 추첨을 통해 디즈니+ 1개월 구독권과 ‘토이 스토리 5’ 영화 예매권도 제공한다.

업계에서는 다이소의 IP 상품 확대가 캐릭터 굿즈 시장의 진입 장벽을 낮추는 계기가 될 것으로 보고 있다. 그동안 한정판과 고가 제품 중심으로 형성됐던 시장에 합리적인 가격대의 상품이 늘어나면서 소비층도 더욱 넓어질 수 있다는 분석이다. 특히 처음 굿즈를 구매하는 소비자들에게는 부담 없이 캐릭터 소비를 시작할 수 있는 창구 역할을 할 수 있다는 평가가 나온다.

캐릭터 IP를 둘러싼 경쟁도 더욱 치열해질 전망이다. 유통업계는 단순히 인기 캐릭터를 활용하는 수준을 넘어 영화 개봉이나 신작 출시 일정에 맞춘 협업 상품을 잇달아 선보이며 팬덤 소비를 공략하고 있다. 업계에서는 합리적인 가격과 실용성을 앞세운 생활형 굿즈가 앞으로도 캐릭터 시장의 새로운 성장 축으로 자리 잡을 것으로 보고 있다.