이준석 “고유 색채” vs 조국 “조롱” 이병태 “5·18 성역” 이후 사퇴론도 일상 이슈→진영 대결 “불필요 갈등”

[헤럴드경제=정석준 기자] 사회 현안들이 정치권 이념 논쟁으로 확산되는 양상이 반복되고 있다. 배재고 야구부의 ‘스타벅스 구호’ 논란에 이어 걸그룹 멤버의 사투리 표현까지 정치권 공방으로 번지면서 갈등봉합에 나서야 할 정치가 오히려 진영대결을 부추긴다는 비판이 뒤따른다.

이준석 개혁신당 대표는 6일 최고위원회의에서 “조국 전 조국혁신당 대표가 뜬금없이 경상도 사투리를 향해 죽창가를 부르기 시작했다”면서 “고향의 지역색을 오롯이 드러내며 새로운 형태의 콘텐츠로 빠르게 성장한 전도유망한 연예인이 조 전 대표의 몰상식한 타박으로 자의 또는 타의에 따라 고유의 색채를 잃을까 걱정”이라고 밝혔다.

논란은 걸그룹 리센느 멤버 원이가 유튜브에서 “무섭노”라는 표현을 사용한 데서 촉발됐다. 경남 거제 출신인 원이의 사투리 표현을 두고 일부에서 일베 용어 논란을 제기했고, 정치권까지 가세하면서 공방이 확대됐다.

조 전 대표는 전날 “노무현 대통령을 조롱하는 차원에서 일베가 문장 끝에 ‘노’를 붙여 사용하는 것을 옹호하며 부산·영남에서도 그렇게 쓴다는 사람들이 있다”고 지적했다. 이에 나경원 국민의힘 의원은 “사상과 사투리까지 재단, 스타벅스도 못가고 사투리도 마음대로 못쓰는 검열사회”라고 꼬집었다.

배재고 야구부의 ‘스타벅스 가야지’ 구호 논란도 지속되고 있다. 이와 관련 이병태 규제합리화위원회 부위원장은 지난 3일 “5·18이 성역이 됐다”고 말해 논란을 증폭시켰다. 최민희 더불어민주당 의원은 “5·18 폄훼·조롱을 옹호하며 ‘5·18이 성역이냐’ 했다가 청와대가 경고한 뒤 ‘뭘 사과해야 하는지 모르겠다’는 님은 이재명 정부와 안 어울린다”며 이 부위원장 사퇴를 촉구했다.

이진숙 국민의힘 의원은 배재고 야구부에 ‘스타벅스가 5·18과 무슨 관계가 있나’라는 응원 화환을 보내기도 했다. 그는 “이재명 정권은 생각에도 ‘수갑’을 채울 것인가”라며 페이스북에 화환 사진을 공유했다.

진영 간 대립이 격화되면서 사회적 논란까지 정치적 해석으로 확대되는 데 대한 우려도 나온다. 김태규 국민의힘 원내수석대변인은 YTN라디오에 출연 “가능하면 예민해 보이는 상황이 있더라도 이걸 누르고 정치권에서 큰 문젯거리가 안 되도록 만들 노력들이 있어야 되는데 오히려 그러한 것들을 소재 삼아 별일 아닌 일에도 정치적 의미를 씌우다 보니 결국 이런 불필요한 갈등까지 생긴다”고 말했다.

윤상현 국민의힘 의원은 “정치적 영향력을 이유로, 혹은 주류의 생각과 다르다는 이유로 공직자나 시민의 입을 막으려 든다면 우리 사회는 결국 단 하나의 목소리만 허용되는 전체주의적 사회로 회귀하고 말 것”이라고 지적했다.

반면 정춘생 혁신당 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “혐오와 조롱을 정치적 선동도구로 활용해 온 정치권 책임이 크다”며 “혐오와 조롱은 표현의 자유라는 이름으로 정당화될 수 없다”고 비판했다.