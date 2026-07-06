서울 전출자 60% 경기로 유입 경기권 이동은 고양·성남·용인·남양주순

[헤럴드경제=홍승희 기자] 서울 주거비 부담을 느낀 이들의 수도권 이주 행렬이 이어지고 있다. 특히 철도망 확충으로 서울 접근성이 개선된 경기 주요 지역들이 대안 주거지로 자리매김하고 있다.

6일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 통계청의 ‘2023~2025년 국내 인구이동 통계’를 분석한 결과 3년간 서울에서 다른 지역으로 이동한 전출 인구는 약 139만9645명으로 집계됐다. 이 가운데 경기(84만6321명)로 이동한 경우가 가장 많았고, 인천(13만7373명)이 그 뒤를 이었다.

특히 서울 전출자의 60.46%가 경기로 이동한 것으로 집계됐다. 서울에서 경기로 떠난 주된 사유로는 주택(32.64%)이 가장 많았고, 가족(30.48%), 직업(20.11%) 순이었다.

서울에서 경기로 이동한 전입자는 고양시가 8만9081명으로 가장 많았다. 다음 성남시(6만7567명), 용인시(6만71명), 남양주시(5만7,667명), 수원시(4만9875명)가 뒤를 이었다. 이들 지역은 서울 접근성이 우수하며 수도권광역철도(GTX) 등 교통 호재를 품고 있다는 공통점이 있다.

이에 건설사도 서울 접근성이 개선된 수도권 지역에 신규 분양을 하고 있다. 서한은 경기 남양주시 진접2지구 S-1블록에 조성하는 ‘남양주 진접 서한이다음’을 이달 분양할 예정이다. GTX-B 개통 예정에 있으며, 4호선 연장 풍양역과 강동하남남양주선(9호선 연장) 사업도 추진되고 있다.

롯데건설은 이달 경기 부천시 원미구 상동 일원에 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’를 분양한다. 단지는 지하 8층~지상 49층, 7개 동, 전용면적 84~192㎡으로 구성된 총 1859가구 규모 대단지다. 지하철 7호선 상동역 초역세권 입지로 인근에는 GTX-B노선이 예정되어 있으며 현대백화점·롯데백화점·이마트·뉴코아아울렛 등 대형 쇼핑시설이 인접해 있다.

SK에코플랜트는 이달 경기 의왕시 삼동에 ‘의왕역 SK뷰’를 공급할 계획이다. 총 1857가구 중 820가구를 일반에 분양한다. 1호선 의왕역이 바로 앞인 초역세권 단지로 향후 GTX-C 노선이 개통되면 서울 삼성역까지 20분대에 이동 가능하다. 부곡IC와 월암IC를 통해 서울 및 수도권 이동이 편리하다.