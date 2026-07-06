tvN 특집 예능 ‘도깨비 10주년 여행’ 마세라티 코리아, SUV 그레칼레 지원 드라마 방영 당시 르반떼로 협찬

[헤럴드경제=서재근 기자] 이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티가 드라마 ‘쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비(이하 ‘도깨비’)’의 방영 10주년을 기념하는 tvN 특집 예능 ‘함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행(이하 ‘도깨비 10주년 여행’)’에 브랜드 대표 럭셔리 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘그레칼레’를 지원했다고 6일 밝혔다.

지난 4~5일 tvN과 티빙(TVING)에서 방영된 ‘도깨비 10주년 여행’은 tvN 개국 20주년 프로젝트의 일환으로 제작된 특집 예능 프로그램이다. 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡았던 드라마 도깨비의 주역인 공유, 이동욱, 김고은, 유인나가 10년 만에 다시 모여 강릉으로 떠난 추억 여행을 그렸다. 이번 차량 지원은 지난 2016년 방영 당시 신드롬을 일으키며 전 세계를 뒤흔들었던 드라마 도깨비와 마세라티의 특별한 인연을 기념하기 위해 기획됐다.

드라마 방영 당시 마세라티는 ▷브랜드 최초의 SUV 르반떼를 비롯해 ▷콰트로포르테 ▷그란투리스모 ▷그란카브리오 등 당시 국내 판매 전 라인업을 전격 지원한 바 있다.

마세라티 코리아는 도깨비 10주년 여행에 브랜드의 차세대 SUV인 그레칼레를 지원하며 10년 만에 인연을 재개했다. 해당 프로그램에서 그레칼레는 출연진들의 이동 차량으로 등장, 마세라티 특유의 세련된 디자인과 넉넉한 실내 공간, 우수한 주행 성능을 갖춰 여행 기간 내내 편안함과 감성을 더했다.

가우랍 타파 마세라티 코리아 총괄은 “방영 당시 많은 사랑을 받은 ‘도깨비’의 특별한 여정을 르반떼가 함께했던 것처럼, 이번 프로그램에서는 차세대 SUV인 그레칼레를 통해 10년의 세월을 거쳐 더욱 강렬해진 이탈리안 럭셔리를 선보이고자 했다”며 “앞으로도 시대를 대표하는 콘텐츠와 함께 브랜드만의 헤리티지와 라이프스타일 가치를 자연스럽게 전달해 나가겠다”고 말했다.

한편, 마세라티 코리아는 이번 예능 프로그램 외에도 인기 드라마에 잇달아 차량을 지원하는 등 고객 접점을 넓히기 위한 마케팅 활동에 적극 나서고 있다.

실제 마세라티 코리아는 최근 종영한 SBS 금토 드라마 ‘멋진 신세계’에 슈퍼 스포츠카 MCPURA 첼로, 고성능 GT 그란투리스모, 럭셔리 SUV 그레칼레 등 3개 라인업을 지원한 데 이어 전날(5일) 종영한 JTBC 토일 드라마 ‘신입사원 강회장’에 정통 GT ‘그란투리스모 트로페오’와 순수 전기 SUV ‘그레칼레 폴고레’, 슈퍼 스포츠카 ‘MC20 첼로’ 등 럭셔리 라인업 3종을 지원했다.