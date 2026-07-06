SK에코플랜트, 대교CNS·작심·테라로사와 협약

[헤럴드경제=윤성현 기자] SK에코플랜트가 교육·카페 전문서비스 브랜드와 손잡고 공동주택 주거서비스 차별화에 나선다.

SK에코플랜트는 대교CNS, 아이엔지스토리, 학산과 ‘주거서비스 공급 및 사업 협력’을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 공동주택 주민공동시설에 교육과 카페 등 전문서비스를 결합해 입주민 생활 편의와 주거서비스 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

SK에코플랜트는 협약에 따라 각 사가 보유한 전문서비스를 공동주택 커뮤니티 시설에 적용해 운영할 계획이다.

대교CNS는 커뮤니티 독서실에 인공지능(AI) 기반 학습 케어 서비스 ‘터그보트’를 공급한다. 터그보트는 학습자의 집중도와 감정 상태 등을 분석해 맞춤형 학습 컨설팅을 제공하고, 효율적인 학습 습관 형성을 돕는 서비스다.

아이엔지스토리는 스터디카페 전문 브랜드 ‘작심’의 프리미엄 인테리어와 운영 서비스를 커뮤니티 공간에 적용한다. 공무원시험, 영어 등 다양한 전문 인터넷 강의 콘텐츠도 유료로 이용할 수 있도록 할 예정이다.

프리미엄 주거 브랜드 ‘드파인’에는 카페 특화 서비스도 도입된다. 스페셜티 커피 브랜드 테라로사의 커피 공급사인 학산은 단지 커뮤니티 카페에 ‘드파인 블렌딩 원두’를 준공 후 2년간 공급한다. 커피머신도 무상 제공된다.

SK에코플랜트는 2024년 테라로사와 함께 드파인 브랜드 정체성을 반영한 ‘드파인 블렌딩 원두’를 개발했다. 해당 서비스는 향후 모든 드파인 단지로 확대할 계획이다.

SK에코플랜트는 주민공동시설을 중심으로 주거서비스 체계를 재정립하고, 전문서비스 기업과의 협업을 통해 서비스 품질과 운영 안정성을 함께 확보한다는 방침이다.

이기열 SK에코플랜트 도정사업 담당임원은 “주거상품 경쟁력이 입주 이후의 생활 경험과 서비스 품질로 확장되는 추세에 발맞춰 공간의 품질을 넘어 입주민의 삶의 질을 실질적으로 높이는 차별화된 주거서비스를 발전시켜 나가겠다”고 말했다.