민선9기 주요업무 보고회 릴레이 개최 김중남 시장 “시민의 눈높이에서 판단” ‘함께 바꾸는 미래 모두 행복한 강릉’ 추구

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강릉시는 민선9기 출범을 맞아, 행정의 판단과 집행 과정에서 공정성과 투명성을 높이고, 시민의 신뢰를 바탕으로 책임 있게 일하는 행정문화를 정착시킬 것이라고 6일 밝혔다.

아울러 부서 간 협력이 필요한 과제는 역할과 추진 일정을 구체화해 정책의 실행력을 높일 방침이다.

강릉시는 민선 9기 시정 방향을 구체적인 정책과 사업으로 실현하기 위해 6일(월)부터 8일(수)까지 3일간 시청 8층 시민사랑방에서 ‘민선 9기 출범에 따른 강릉시 주요업무 보고회’를 열어, 공정성·투명성·책임행정을 위한 구체적인 실행 방안을 점검한다.

이번 보고회는 김중남 강릉시장이 직접 주재하며, 김만호 부시장과 국·단·소장, 관·과·소장 등이 참석해 민선 9기 공약 이행방안을 비롯해 주요 정책의 실행계획과 핵심 현안의 추진 상황을 점검한다.

보고회는 국·단·소장의 소관 업무 총괄 보고에 이어 시장과 관계 부서장이 주요 현안과 쟁점을 중심으로 질의·응답 및 토론하는 방식으로 진행된다.

강릉시는 민선 9기 시정 구호인 ‘함께 바꾸는 미래 모두 행복한 강릉’을 실현하기 위해 민선 9기 시정철학과 정책 방향이 각 부서의 사업에 충실히 반영됐는지, 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있는지를 집중적으로 살펴보는 데 중점을 둔다. 보고회에서 제시된 의견과 보완 사항을 부서별 업무 계획에 반영할 방침이다.

사업의 필요성과 시민 체감도, 실행 가능성, 재정 여건 등을 종합적으로 검토해 우선순위를 정하고, 시민에게 필요한 정책이 적기에 추진될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.

김중남 강릉시장은 “이번 보고회는 시민께 약속드린 변화를 구체적인 정책과 실행계획으로 옮기는 첫 점검의 자리”라며, “행정의 모든 판단 기준을 시민의 삶과 눈높이에 두고, 민생 안정과 강릉의 미래 발전이 시민 모두의 행복으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 이어 “형식적인 보고와 관행적인 사업 추진에서 벗어나 시민에게 꼭 필요한 일이 무엇인지, 현장에서 실제로 실현할 수 있는지를 꼼꼼히 살펴달라”고 강조했다.