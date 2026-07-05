글로벌 양극소재 회사로 도약한 역사 공유 김장우 대표 “주주가치 제고 노력 지속 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 에코프로비엠이 창사 10주년을 맞아 자본시장과 동반 성장하며 이뤄 온 투자와 기술 혁신 성과를 임직원들과 공유했다고 5일 밝혔다. 인도네시아 니켈 제련소 대주주 참여를 앞두고 추진되고 있는 유상증자를 성공적으로 마무리해 ‘또 다른 10년’을 준비하자는 취지다.

에코프로비엠은 사내 홍보 채널인 에코톡톡을 통해 지난 10년간의 성장 동력으로 ▷선제적 인프라 투자 ▷기술 혁신 ▷자본시장 신뢰 ▷글로벌 생산능력 확장을 제시했다.

1998년 충북 오창에서 직원 2명의 벤처기업으로 출발한 에코프로는 환경과 전지재료 사업을 영위해 오다 2016년 전지재료 사업을 물적 분할해 에코프로비엠을 설립했다.

같은 해 투자운영회사 bnw는 에코프로비엠에 600억 원을 투자했다. 김재욱 bnw회장은 “에코프로가 소니와 삼성SDI에 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극소재를 공급할 정도의 기술력을 갖추고 있다는 소식을 듣고 과감하게 투자를 결정했고, 자본은 물론 인력까지 파견해 에코프로의 성장을 도와 자본시장과 에코프로의 윈윈 모델을 구축했다”고 말했다.

이후 bnw는 2019년 에코프로비엠이 상장하면서 투자금을 회수했다. 3년 수익률이 91%에 달해 이차전지 분야 성공적인 투자 사례로 평가받는다.

에코프로비엠은 이 자금으로 월 500톤 규모의 양극소재 4공장을 준공하며 월 생산 1000톤 시대를 열었다. 4공장에서는 당시 전기차용 배터리 신소재였던 하이니켈 CSG(NCM 811)를 세계 최초로 양산한 데 이어 2018년 니켈 함량 87%의 ‘NCA 034’를 개발, 1년 만에 생산 캐파를 2배로 확장해 일본 스미토모에 이어 글로벌 NCA 소재 시장 점유율 2위를 확보했다.

이후 2019년 코스닥에 입성해 1728억 원의 자금을 조달했고 이를 마중물 삼아 포항 영일만 산업단지에 5만 평 부지를 확보하고 CAM6 공장을 착공했다.

에코프로비엠은 글로벌 시장으로도 보폭을 넓혔다. 연산 5만4000톤 규모의 헝가리 데브레첸 공장을 준공하면서 연간 생산 27만 톤 체제를 구축했다. 헝가리 공장은 유럽연합-영국 무역협정(TCA) 및 핵심원자재법(CRMA) 등 EU산 양극재 사용 의무화 규제에 선제적으로 대응할 수 있는 전략 거점이 될 전망이다.

아울러 에코프로비엠은 이번 자금 조달을 기반으로 니켈 제련소 투자를 가속, 양극재 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다. 인도네시아 인터내셔널 그린 산업단지(IGIP) 내 BNSI(Bahodopi Nickel Smelting Indonesia) 제련소 투자를 통해 자원 주권을 확보하고 ‘비금지외국기관(Non-PFE)’ 요건을 충족하는 배터리 공급망을 구축할 방침이다.

인도네시아 술라웨시에 건설 중인 ‘BNSI 제련소’는 인도네시아 국영 광산기업 PTVI(PT Vale Indonesia) 등 글로벌 기업과 합작 법인을 설립해 추진하는 프로젝트다.

에코프로와 에코프로비엠은 기존 계획보다 지분을 대폭 늘려 총 39%의 지분을 가진 대주주로서 니켈 제련 프로젝트를 주도하겠다는 구상이다. 총투자비용은 약 1조5000억 원 수준이다. 이번 투자가 마무리되면 에코프로는 제련소 투자 지분에 따라 총 6만5000톤의 니켈 수급권을 가지게 된다.

김장우 에코프로비엠 대표는 “에코프로비엠이 글로벌 양극소재회사로 도약하는 데는 자본시장의 도움이 컸다“며 ”주주가치 제고를 통해 코스닥 상장사로 책임 있는 역할을 다하겠다” 말했다.