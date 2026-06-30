인니 1, 2단계 투자로 글로벌 양극재 주도권 확보 에코프로비엠 유증 통해 투자 재원 마련 지주사 유증 120% 초과청약 참여 결정

[헤럴드경제=서재근 기자] 에코프로 그룹이 인도네시아 니켈 제련소 2단계 투자인 인터내셔널 그린 산업단지(IGIP) 내 ‘BNSI(Bahodopi Nickel Smelting Indonesia) 제련소’ 건설 프로젝트에 대주주로 참여한다고 30일 밝혔다.

에코프로는 인도네시아에 지난 4년간 1단계(IMIP) 투자를 마무리해 2만9000톤의 니켈을 확보한 바 있다. 이번 투자가 마무리되면 에코프로는 제련소 투자 지분에 따라 총 6만5000톤의 니켈 수급권을 가지게 된다.

이를 통해 삼원계 양극재의 가격 경쟁력을 끌어올려 글로벌 양극재 수주 시장에서 주도권을 확보한다는 전략이다.

인도네시아 술라웨시에 건설 중인 ‘BNSI 제련소’는 인도네시아 국영 광산기업 PTVI(PT Vale Indonesia) 등 글로벌 기업과 합작 법인을 설립해 추진하는 프로젝트다.

에코프로와 에코프로비엠은 기존 계획보다 지분을 대폭 늘려 총 39%의 지분을 가진 대주주로서 니켈 제련 프로젝트를 주도하겠다는 구상이다. 총투자비용은 약 1조5000억 원 수준이다.

에코프로 그룹은 BNSI의 대주주 지위를 확보해 배터리의 핵심 소재인 니켈, 전구체, 양극재까지 ‘비금지외국기관(Non-PFE)’ 요건을 충족하는 배터리 공급망을 구축할 방침이다. 아울러 원재료 내재화를 통한 삼원계 양극재 원가경쟁력까지 더해져 향후 글로벌 셀 회사 및 완성차(OEM) 업체를 대상으로 한 수주 경쟁에서 경쟁 우위를 점한다는 전략이다.

니켈 시장 점유율 확대를 위해 BNSI의 니켈 생산능력(CAPA)도 대폭 늘린다. 에코프로는 당초 연 6만6000톤 규모로 계획했던 BNSI의 생산능력을 연 9만 톤 규모로 확대할 계획이다. 이는 전기차 약 200만 대 분량으로 국내 자동차 내수 판매량(약 170만 대)을 웃도는 수준이다. BNSI 매출은 향후 연평균 2조5000억원가량으로 추산된다.

에코프로 그룹은 인도네시아 2단계 프로젝트를 성공적으로 완수하기 위해 핵심 자회사인 에코프로비엠의 유상증자를 통한 자금 조달에 나선다. 에코프로비엠은 이날 이사회를 열고 보통주 990만990주를 발행하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 증자는 주주배정 뒤 실권주 일반공모 방식으로 진행한다.

이번 유상증자는 인도네시아 BNSI 제련소 건설 및 헝가리 공장 양산 개시에 따른 추가 투자 등에 사용될 예정이다. 에코프로비엠이 유상증자를 통해 조달할 자금은 총 1조2000억원 규모이며 이 중 9150억원이 BNSI 지분 확보 및 헝가리 법인 잔여 투자에, 1350억원이 원재료 매입 등 운영자금에, 1500억원이 시설자금에 투입된다.

청약은 우리사주조합과 구주주를 대상으로 10월 15~16일 진행되며, 일반공모청약은 10월 20~21일이다. 신주 상장 예정일은 11월 5일이다. 예정 발행가액은 12만1200원이며 최종 발행가는 10월 12일 확정된다.

최문호 에코프로비엠 대표는 “이번 유상증자는 글로벌 니켈 시장을 선점해 삼원계 경쟁력을 높이기 위한 결단”이라며 “에코프로의 독보적인 하이니켈 기술력에 압도적인 원가 경쟁력을 더해 글로벌 삼원계 배터리 시장의 주도권을 확실하게 가져오겠다”고 강조했다.

한편, 에코프로는 지난 1분기 반도체, 전기차 등 전방 산업의 업황 회복과 더불어 메탈가 상승, 인도네시아 제련소 편입 등이 반영되면서 전년 동기 대비 42배 늘어난 602억원의 영업이익을 기록했다. 매출은 같은 기간 약 2% 늘어난 8220억원이다.