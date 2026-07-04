[헤럴드경제=김성훈 기자] 작가 겸 방송인 허지웅이 ‘5.18 조롱 응원 논란’에 휘말린 배재고 야구부 선수들을 옹호한 정치인들을 비판했다.

허지웅은 4일 자신의 인스타그램에 올린 글에서, 청와대가 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장에 대해 엄정경고한 일을 언급했다.

이 부위원장은 배재고 야구부 학생들이 받은 징계를 두고 ‘5·18 성역된 것’, ‘북한 같다’고 SNS에 썼는데, 청와대가 이에 대해 “혐오와 조롱에 대한 정부의 단호한 거부 기조와 달리 오해의 소지가 있다. 정부 소속 기관의 책임있는 위치의 사람으로서 부적절한 처신이다”라고 경고한 것.

허지웅은 “엄중 경고 이후에 내가 못찾은 말이 더 있는 건지 한참 찾아 보았다. 없다. 이게 끝이다”라며 청와대의 대응이 부족하다고 지적했다.

그는 “이러니까 전 국민이 호남을 무시하고 차별하고 타고나길 깍두기로 취급하는 거다. 어찌 됐든 내가 전따는 아니니까 혐오 표현들을 점잖게 외면할 수 있는 거다. 동등한 시민이 아니니까 온정적인 시선으로 내려다보며 안쓰럽지만 논란이 피로하다 말할 수 있는 거다. 자기 검열 없이 광주와 호남에 대해 아무 말이나 해도 그저 웃기고 즐거울 수 있는 거다. 혐오는 표현의 자유에 해당하지 않는다는 명제를 그러거나 말거나 정도로 받아들이는 거다”라고 비판했다.

허지웅은 “이병태의 말은 추악하다. 배재고 야구부원들의 혐오 표현을 널리 권하고 추천하는 일종의 추천사다”라고 지적하며 “공직자와 정치인의 이런 글과 말들이 지역 혐오를 잉태했다. 긁으면 긁는 대로 긁히는데 이 즐거운 걸 어떻게 멈출 수 있냐며 전국민의 놀이문화로 전락시켰다”라고 꼬집었다.

허지웅은 “혐오표현은 표현의 자유와 아무런 상관이 없다. 그러나 이병태와 같은 자들은 이 명확한 경계를 납작하게 눌러 비벼버린다. 이들은 혐오표현을 감싸며 원칙을 지키는 일처럼 포장한다. 해도 된다고 크게 외치며 권하고 있다. 혐오의 씨앗을 뿌리는 것이다”라고 했다.

그러면서 “이런 자들이야말로 가장 강력한 처벌을 받아야 한다. 스타벅스고 정용진이고 배재고고 나발이고 다 내버려 두어도 된다. 개인들이 중요한 게 아니다. 그런 식의 본보기 공분으로는 해결 안 된다. 반발만 늘어난다. 이병태와 김민전, 정점식, 나경원, 박상웅 의원을 처벌해야 한다. 정치인과 공직자의 입을 다물게 하지 않고서는 절대로 이 혐오를 멈출 수 없다”라고 강조했다.