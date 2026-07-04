전남·전북·경남 높고 수도권 낮아 신용·체크카드 수령 ‘66%’ 최다

[헤럴드경제=유혜림 기자] 고유가 피해지원금 최종 신청률이 98%를 기록했다.

4일 행정안전부에 따르면 전날 오후 6시 마감된 1·2차 고유가 피해지원금 신청자는 총 3540만3928명으로 집계됐다. 지급 대상자(소득 하위 70%) 3613만8987명 가운데 98.0%가 신청을 마쳤다.

총 지급액은 6조1123억원이다. 1인당 평균 지급액은 약 17만3000원이다.

기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층을 대상으로 한 1차 지원금은 320만1000명이 신청해 신청률 99.0%를 기록했다. 이들에게 지급된 금액은 총 1조8168억원으로, 1인당 평균 지급액은 약 56만8000원이다.

지원금 수령 방식은 신용·체크카드가 2352만7383명(66.5%)으로 가장 많았다. 이어 지역사랑상품권 모바일·카드형 594만5683명(16.8%), 선불카드 528만1920명(14.9%), 지역사랑상품권 지류형 64만8942명(1.8%) 순으로 나타났다.

지역별 신청률은 전남(98.99%), 전북(98.94%), 경남(98.91%) 순으로 높았다. 반면 서울(96.46%), 경기(97.46%), 인천(97.70%)은 상대적으로 낮은 신청률을 보였다.

행안부 관계자는 “수도권은 지급 대상자 규모가 큰 만큼 상대적으로 신청률이 낮게 나타난 것으로 보인다”며 “지난해 민생회복 소비쿠폰 지급 당시와 비교해 특별한 차이는 없는 것으로 판단된다”고 말했다.

지원금은 다음 달 31일 자정까지 사용할 수 있으며, 기한 내 사용하지 않은 잔액은 국고로 환수된다.