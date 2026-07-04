[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 10월 아르헨티나 공연이 열리는 라플라타시의 ‘명예 외빈’으로 선정됐다.

4일 빅히트 뮤직에 따르면 아르헨티나 부에노스아이레스주 주도 라플라타의 시의회는 지난 2일(이하 현지시간) 정기회의에서 BTS를 도시의 ‘명예 외빈’으로 임명하는 안건을 만장일치로 통과시켰다.

‘명예 외빈’은 라플라타시 조례에 따라 도시를 방문하는 귀빈이나 세계적인 문화·예술계 인사에게 수여하는 최고 수준의 공식 예우다.

시의회는 방탄소년단이 전 세계 음악 시장에 미친 문화적 파급력은 물론, 청소년 권리 증진과 문화 분야에서 펼쳐온 국제적인 활동을 높이 평가해 선정했다고 밝혔다.

현지 매체 인포시에로는 시의회가 해당 안건을 이례적으로 만장일치 의결했다는 점을 조명하며 BTS의 글로벌 영향력을 높이 평가했다.

이 매체에 따르면 훌리오 알락 라플라타 시장은 대규모 관객이 몰릴 것에 대비해 치안과 교통 체계를 점검하고, 호텔 협회와 함께 숙박업소 규제를 조율하는 등 시 차원의 전폭적 지원을 이어가고 있다.

방탄소년단은 오는 10월 21일과 23∼24일 사흘간 한국 가수 최초로 라플라타시에 있는 에스타디오 우니코 데 라플라타(라플라타 스타디움)에서 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG) 공연을 개최한다.