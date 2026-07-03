[헤럴드경제=함영훈 기자] 바가지요금에 대한 중앙정부의 대응이전부터 바가지와의 전쟁을 벌여 수년전부터 피서지 물가를 안정시킨 동해시가 올해도 ‘바가지 제로(0)’를 위해 가용 수단을 총동원한다.

상황실을 운영하고 점검반을 투입하며, 실시간 모니터링을 해, 위법 발생시 즉각 엄정대응하는 것이다.

동해시는 7월부터 8월 말까지 주요 피서지 6개소를 대상으로 숙박업소와 음식점, 피서용품 이용료 등 주요 품목의 바가지요금을 예방하기 위해, 물가안정 종합상황실을 운영하고, 동해시와 소비자단체, 경찰서, 세무서 등 관계기관이 참여하는 합동 물가점검반을 편성해 피서지 주변 물가를 집중 점검한다.

주요 품목의 가격 동향을 상시 모니터링하고, 가격표시제 이행 여부와 부당요금 징수 등 위반 사례에 대해서는 즉시 시정조치할 계획이다.

또한 판매가격 게시 여부와 요금 관리 실태를 현장 점검하고, 먹거리·서비스·상거래 질서·축제질서 등 4대 분야 9개 부문을 중점 점검해 건전한 상거래 질서를 확립할 방침이다.

아울러 바가지요금 신고 센터를 운영해 접수된 민원은 위반 유형에 따라 신속히 조치하고, 관계기관 합동점검과 피서철 물가안정 및 소비자 피해 예방 캠페인도 지속적으로 실시해 관광객과 시민이 안심하고 이용할 수 있는 관광환경을 조성할 계획이다.