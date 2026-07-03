이재근·이창권·이환주·권광석 등 9월 11일 최종 후보 1인 확정 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융지주 차기 회장 후보가 양종희 현 회장을 포함해 총 6인으로 좁혀졌다.

KB금융 회장후보추천위원회는 3일 오후 회의를 열고 내부 후보 4인과 외부 후보 2인 등 총 6명을 차기 회장 1차 최종 후보군(숏리스트)을 확정했다고 밝혔다.

내부 후보는 양종희 KB금융 회장, 이재근 KB금융 부문장, 이창권 KB금융 부문장, 이환주 KB국민은행장(가나다순) 등이다. 외부 후보는 권광석 전 우리은행장과 익명을 요청한 1명이다.

회추위는 다음달 27일 1차 인터뷰를 진행한 뒤 숏리스트를 3명으로 압축한다. 이어 9월 11일에는 3명 후보를 대상으로 2차 심층 인터뷰를 하고 최종 후보 1인을 확정할 계획이다.

조화준 회추위원장은 “투명하고 객관적인 후보 검증과 평가과정을 통해 주주와 고객의 신뢰에 부합하는 최고의 최고경영자(CEO)가 선임될 수 있도록 계속해서 노력하겠다”고 말했다.

KB금융 회추위는 앞서 지난달 2일 차기 회장 선임을 위한 경영승계절차를 시작했다. 최종 후보자가 관련 법령에서 정한 자격 검증을 통과하면 10월 2일 회추위와 이사회의 추천 절차를 거쳐 11월 중 임시 주주총회를 열어 회장으로 정식 선임할 예정이다.