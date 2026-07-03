러닝과 미식 결합한 순천형 힐링 콘텐츠

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 조계산 천년불심길 일원에서 개최된 ‘순천 치유미식 트레일런’ 대회에 전국에서 600여 명의 참가자가 쇄도한 가운데 성료됐다.

3일 순천시에 따르면 이번 행사는 이번 행사는 기록을 겨루는 경쟁형 대회에서 벗어나, 바쁜 일상에 지친 현대인들이 자연 속에서 호흡하며 스스로를 치유하는 ‘순천형 힐링 프로그램’으로 기획됐다.

참가자들은 수행과 사색의 길로 유명한 조계산 천년불심길의 7㎞와 14㎞ 코스를 달리며 숲이 주는 활력을 온몸으로 만끽했다.

참가자들은 울창한 나무 그늘 아래 이어진 흙길을 달리며 자연의 리듬을 체감했다.

특히 이번 행사의 핵심 테마인 ‘비움과 채움’에 맞춰 완주 후에는 순천의 정성이 담긴 건강한 밥상이 제공되어 참가자들의 높은 만족도를 이끌어냈다.

완주식으로 제공된 ‘치유 식사’는 선암사 음식거리의 특색을 살린 건강식으로 구성돼 지역의 깊은 미식을 경험하고자 했던 참가자들에게 따뜻한 위로와 재충전의 기회를 선사했다.

대회에 참가한 러너들의 호평도 잇따랐다.

참가자들은 “트레일러닝 중간에 맛본 냉면과 완주 후의 산채비빔밥, 파전은 그야말로 치유 그 자체였다”며 극찬을 아끼지 않았다.

대회 시작점인 선암사 일원에는 신광수 차(茶) 명인의 시음회와 지역 특산품 홍보 부스가 함께 운영되어 단순한 달리기를 넘어 순천의 문화를 오감으로 체험하는 축제의 장이 펼쳐졌다.

시청 관광과 관계자는 “이번 행사는 등수 경쟁보다 자연 속에서 각자의 호흡을 찾고, 순천의 건강한 음식으로 에너지를 채우는 데 집중했다”며 “참가자들이 조계산 숲길에서 얻은 위로와 행복이 일상으로 돌아가서도 이어지길 바란다”고 전했다.

조계산 천년불심길은 선암사와 송광사를 잇는 유서 깊은 숲길로, 예로부터 수행자들의 사색과 힐링의 공간으로 사랑받아 온 순천의 대표적인 생태·관광자원이다.