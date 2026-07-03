제5회 국가우주위원회 회의 “혁신 기업·과학기술인 아낌없이 지원”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 3일 “남해안에 우주항공 산업벨트가 우주 강국 대한민국으로 대도약을 선도할 수 있을 것으로 믿는다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 경남 진주 경상대 칠암캠퍼스 100주년 기념관에서 개최된 ‘제5회 국가우주위원회 회의’에서 “우주 항공 분야는 국가가 주도하는 연구와 탐구의 대상에서 이제 자본과 시장이 이끄는 거대한 산업 영역으로 대전환하고 있다”면서 이같이 말했다.

이날 행사 슬로건은 ‘한반도를 넘는 영토확장, 남해안 우주항공 산업벨트가 선도합니다’로, 우주항공분야 연구자들과 장·차관 등 정부 인사가 참석했다.

이 대통령은 이날 모두발언에서 “전 세계적인 기술 패권 경쟁이 이제 지구를 넘어서 우주로 확장되고 있다. 마치 대항해 시대 때 바다처럼 우주 공간이 첨단기술과 산업 역량을 갖춘 모든 나라의 새롭게 무한한 기회의 무대가 되고 있다”면서 “이 때문에 우주 항공 분야는 국가가 주도하는 연구와 탐구의 대상에서, 이제 자본과 시장이 이끄는 거대한 산업 영역으로 대전환하고 있다”고 짚었다.

이어 스페이스 엑스의 상장을 언급하고 “우리 대한민국이 초격차 산업 강국으로 새롭게 나아가야 한다”며 “그러기 위해서는 여러 가지 영역이 있지만 우주 항공 산업에 대한 집중 투자 육성이 필요하다”고 짚었다.

이어 “우리 대한민국의 기술력은 이미 입증되었다고 생각한다. 연구진들의 헌신으로 어렵게 쌓아올린 이 성과를 이제 산업 경쟁력 강화로 이어나가야 되겠다”며 “정부가 확실하게 뒷받침하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 거듭 “우리 혁신 기업들과 과학기술인들이 자유롭게 담대하게 도전할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다는 말씀을 드린다”며 “나라의 명운을 걸고 국가 안보의 초석이자 새로운 미래 먹거리로 기능하게 될 우주항공 산업을 확실하게 키워내겠다”고 했다.

아울러 이 대통령은 “지역에서 피어오르는 우리의 도전이 하늘을 지나 우주까지 확실히 뻗어나갈 수 있도록 국민 여러분께서도 깊은 관심을 가지고 지켜봐 주시기 바란다”고 했다.