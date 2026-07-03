진주 ‘영남 첨단산업 발전 국민보고회’서 발표 “양질 일자리 20만개 창출” 삼성전자·삼성SDS, 구미 휴머노이드 양산 체제 19조원 삼성SDI, 울산 전고체 배터리 16조원 삼성전기, 부산 패키지 기판·MLCC 마더라인 등 15조원 삼성重, 거제 고부가가치선 및 해양 인프라 구축 10조원

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 영남을 AX(인공지능 전환)과 로봇을 접목시킨 제조 AI(인공지능) 선도 지역으로 육성하기 위해 약 60조원을 투자한다. 휴머노이드 로봇, AI데이터센터, 첨단 제조업 등에 집중 투자해 영남권에 양질의 일자리 20만개를 창출하겠다는 계획이다.

3일 노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX(디바이스 경험) 부문장은 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 이같은 계획을 밝혔다. 삼성은 이번 투자를 통해 영남을 AX(인공지능 전환)와 로봇이 중심이 된 글로벌 피지컬 AI의 혁신 클러스터로 조성하는 데 총력을 다하겠다고 밝혔다.

노 대표이사는 “영남은 1970년대부터 삼성의 제조 혁신 거점이자 첨단 산업의 심장”이라며 “삼성전자의 대표 제품인 갤럭시 스마트폰을 구미에서 생산하고 있고, 울산에서 배터리, 부산에서 MLCC와 패키지 기판을 제조하고 있다”고 설명했다.

이어 “영남이 대한민국 산업 발전의 긍지가 깃든 국가 산업의 엔진 역할을 수행해왔다고 생각한다”며 “현재 AI로 인해 제조 분야도 기술의 패러다임이 상상하지 못할 속도로 전환되고 있다. AI는 전통 제조 공장을 휴머노이드 로봇이 중심이 된 AI 드리븐 팩토리로 바꾸고 있다”고 강조했다.

그러면서 “휴머노이드 로봇, AI데이터센터, 첨단 제조업 등에 집중 투자해 영남권에 양질의 일자리 20만개를 창출하겠다”고 강조했다.

먼저 구미는 첨단 미래 제조 단지로 육성하기 위해 삼성전자와 삼성SDS가 약 19조원을 투자한다. 기존 제조업 생산 성장 동력이 저하된 상황을 타개하고자 구미의 휴머노이드 양산 체제 구축과 제조 AX 전환을 통한 AI 드리븐 팩토리를 추진한다.

또한 제조·로봇 자동화 산업과 연계한 AI 데이터센터 인프라도 구축한다. 이를 통해 삼성전자 구미사업장은 미래의 제조업 경쟁력을 갖춘 글로벌 제조업 혁신 허브로 도약할 것으로 보인다.

울산에는 삼성 SDI가 휴머노이드 전기차용 최첨단 전고체 배터리 및 에너지 저장 장치용 배터리 양산을 위해 16조원을 투자한다. 울산의 세계 최초의 전고체 배터리 양산을 목표로 미래 기술 주도권을 확보한다. 에너지저장장치(BESS)용 리튬인산철(LFP)∙나트륨 배터리 양산도 확대한다.

삼성전기는 부산에 AI 서버용 패키지 기판과 MLCC 마더라인 구축에 15조원을 투자해 최첨단 고부가 산업으로 지속 전환한다.

거제에는 삼성중공업이 최첨단 고부가가치선 및 해양 인프라 구축을 위해 10조원을 투자한다. AI팩토리 설비∙로봇∙자율운항 기술 관련 투자를 통해 첨단 3X(Digital∙AI∙Robot Transformation)에 기반한 자율형 조선소를 구축해 나갈 계획이다. 이를 통해 생산성을 높이고 전 후방 협력회사 등 생태계 육성을 강화한다.

노태문 대표이사는 정부에 투자와 혁신을 지속하기 위해 정부에 2가지 전향적 지원을 요청하기도 했다.

노 대표이사는 “경쟁국과 유사한 조건에서 사업할 수 있도록 로봇 산업 특화단지 지정과 인센티브를 지원해달라”고 부탁했다. 또 “국내 조선업 경쟁력 강화를 위해 정부 주도 사업을 확대해달라”고 요청했다.