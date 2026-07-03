[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 강예원이 인플루언서 프리지아와의 불화설에 대해 언급했다.

2일 강예원은 유튜브 채널 ‘광예원’에서 인플루언서 권은지를 집에 초대해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 강예원은 인플루언서 매니먼트를 직접 만들어 인플루언서 프리지아·박지현·홍영기 등과 계약했던 경험을 소개했다.

강예원은 프리지아와의 인연에 대해 “대학교 3학년 때 만났다. 그때 인스타그램 팔로워가 3만이었다. 너무 독특하고 통통 튀더라. 5년 계약하고 예능 프로그램은 다 나갔다”고 했다.

그는 “내가 PD들 다 쫓아다녔다. ‘하트시그널’도 박지현이랑 같이 데리고 갔다. 지아는 그때 안되고 지현이가 된 거다”고 했다.

이어 강예원은 “한번은 ‘SNL 코리아’ 미팅하러 갔는데 지아가 연기는 자신이 없다고 하더라. SNL PD가 연기가 너무 안 된다고 하셨다. 근데 그 PD님이 ‘솔로지옥’ 제작진들을 한번 만나 보라고 했다”고 말했다.

그는 “근데 지아가 안 나가겠다고 했다. 그래서 내가 엄청난 설득을 했다. 내 촉에는 솔로지옥이 넷플릭스에서 대박이 날 거 같았다”고 했다.

권은지가 프리지아와 계약 종료 후 심경에 대해 묻자 강예원은 “섭섭하긴 하다. 난 다 이유가 있다고 생각한다. 그런 사건에 대해서 할 말은 있지만 공론화하고 싶지 않고 서로 간에 예의라고 생각한다. 얼마 전에도 통화했다. 나쁜 사이는 절대 아니다”고 했다.

한편 ‘솔로지옥’으로 스타덤에 오른 프리지아는 명품 짝퉁 착용 논란에 휩싸였다. 이후 강예원과 전속계약을 종료하며 각자의 길을 걷게 됐다.