진주 ‘영남 첨단산업 발전 국민보고회’서 발표 우주 인프라 구축 한화에어로 23조원·한화시스템 20조원 투입 창원에 국방AI 데이터센터 구축 “세계 최고 국방AI 보유국 도약” 10조원 이상 투자해 육해공 전력 통합체계 완성

[헤럴드경제=한영대·박혜원 기자] 한화가 2040년까지 우주항공과 인공지능(AI) 산업에 총 55조원을 투자한다. 영남권을 중심으로 한국 우주항공 산업 생태계를 조성, 지역균형발전에 이바지할 계획이다.

김동관 한화 부회장은 3일 경남 진주 경상대 실내체육관에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 이 같은 내용을 담은 AI 우주강국 중장기 전략을 발표했다.

통합 우주 인프라로 우주 주권 확보

김 부회장은 이날 발표에서 “한화가 생각하는 3가지는 목표는 우주 주권 확보, 자주 국방을 위한 AI 구축, 영남권을 중심으로 한 대한민국의 우주항공 생태계 완성”이라고 밝혔다.

한화는 우주 주권 확보를 위해 독자 발사체와 위성 기술 기반의 통합 우주 인프라 구축에 나설 계획이다. 우주에서 정보를 수집하면, AI가 이를 분석해 우리 군의 판단과 작전수행으로 이어지도록 하는 시스템을 만드는 것이다. 우주 인프라 구축에 한화에어로스페이스는 23조원, 한화시스템은 20조원을 투입할 계획이다.

한화가 추진하는 통합 우주 인프라는 ▷고도 350㎞에서 지상과 해상으로부터 정보를 수집하는 관측위성군 ▷400㎞ 상공에 구축할 우주 AI 데이터센터 ▷고도 900km에 배치돼 영상 등 각종 데이터를 실시간 전송하는 저궤도위성통신망 등으로 구성된다.

한화시스템은 2031년까지 실시간 탐지 연속성을 위해 합성개구레이더(SAR)위성 64기를 발사 및 운영할 예정이다. 관측 위성이 수집한 정보를 축적하고 분석할 우주 AI 데이터센터도 구축할 계획이다.

수집한 정보를 우주 데이터센터와 지상으로 끊김 없이 전송하는 역할은 저궤도 통신망이 맡게 된다. 한화시스템이 192기 위성을 통해 서비스를 시작하고, 향후 위성 수명과 북극지역 커버리지 확대를 위해 60기 이상의 위성을 추가 발사할 예정이다. 통합 우주 인프라를 구성하는 위성들은 한화에어로스페이스가 제작한 발사체에 실어 우주로 발사할 계획이다.

김 부회장은 “우주주권 확보를 위한 첫 단추는 독자 발사체 개발”이라며 “한화는 독자 발사체 개발을 통해 우리나라가 언제든지 우주에 다다를 수 있는 역량을 확보하겠다”고 약속했다. 미래 전장이 우주로 옮겨가고 있는 가운데 해외에 의존하는 우주 산업 구조를 고치지 못할 시 자주국방 실현이 불가능하다는 게 김 부회장의 판단이다.

김 부회장은 “세계 최고 수준의 태양광 발전 기술과 우주 역량을 기반으로 대한민국의 AI 영토를 우주까지 확장하는 데 한화가 앞서 나가겠다”고 다짐했다.

자주국방을 위한 AI 역량 확대

한화에어로스페이스와 한화시스템은 10조원 이상을 투자해 우주와 지상, 해상과 공중에서 수집된 다양한 정보를 통합하고 활용할 수 있는 국방AI 데이터센터를 경남 창원에 구축한다. 위성이 정보를 수집하고 AI가 분석하면 항공기와 무인기가 이를 활용, 육해공 전력이 하나로 연결되는 통합체계를 완성하겠다는 것이다.

김 부회장은 국방AI 데이터센터 건설 계획을 밝히면서 “한국은 더 이상 하드웨어만 강한 나라가 아닌, 세계 최고 수준의 국방AI를 보유한 나라로 도약할 수 있다”고 강조했다.

국방AI 데이터센터는 올해 45㎿(매가와트) 규모로 시작해 2032년까지 13㎿W까지 단계적으로 확장할 예정이다. 외부에 의존하지 않고 독립적으로 자체 관리할 수 있는 폐쇄형 고보안 데이터센터로 만들 예정이다. 데이터센터 운영에 필요한 전력은 한화에너지 발전자산과 연계해 확보할 계획이다.

한화는 실전 특화 국방AI 모델 디펜스(Defense OS) 개발에도 나선다. 2040년까지 개발비 약 2조원을 투입하게 될 디펜스 OS는 한반도 작전 환경에 특화된 서비스를 제공한다. 이를 통해 K9자주포부터 무인수상정과 잠수정, 자율형 드론과 무인기 등은 스스로 판단하고 대응하는 지능형 무기체계로 진화하게 된다. 여기에 유무인 복합 체계(MUM-T)와 대드론체계(C-UAS)가 더해져 전력이 배가 된다.

김 부회장은 “우리의 유무인 복합 체계는 자주국방을 담보할 뿐 아니라 우리나라가 세계적 수준의 방산 강국 지위를 더욱 더 공고히 할 수 있는 든든한 기반이 될 것”이라고 말했다.

지역 투자 통해 우주항공 산업 생태계 완성

한화는 55조원을 투자해 ▷지역인재 양성 ▷협력업체 기술경쟁력 제고 ▷스타트업과 연구기관의 동반성장 등 3개 축으로 대한민국 우주항공 산업 생태계를 완성시킬 계획이다.

한화는 지역인재 양성을 위해 부산대, 창원대, 경상대 등 지역 대학과 산학과제 수행, 장학생 선발, 재직자 재교육 등을 진행 중이다. 향후 학부 계약학과 설치와 계약정원제 대학원 운영 등으로 협력을 확대해 나갈 계획이다.

지역 협력업체와의 상생 프로그램도 적극 추진할 예정이다. 정책금융 등을 활용해 협력업체에 저리 시설자금을 지원하고 자동화, 원격화 등으로 안전관리를 강화해 생산기반을 고도화 하는 작업을 적극 도울 계획이다.

김 부회장은 “지역 인재가 지역에서 배우고, 지역 기업이 세계 시장에 도전하고, 지역 생태계가 대한민국의 미래를 담보하는 이런 선순환 구조야 말로 한화가 생각하는 산업 생태계의 완성”이라고 강조했다.