오는 6일 국힘 중앙윤리위 징계 안건 심의 韓 도운 ‘친한계’ 겨냥한 징계 요청 다수 접수

[헤럴드경제=윤채영 기자] 한동훈 무소 의원은 국민의힘 중앙윤리위원회가 다음 주 징계 논의를 재개하는 것과 관련해 “당권파가 연명하기 위해 징계를 꺼내고 있다”며 강하게 비판했다.

한 의원은 3일 부산일보 유튜브 채널에 출연해 “당권파라는 사람들이 책임지고 퇴진해야 하는 상황에서 위기를 모면하기 위해 말도 안 되는 징계를 꺼내 국민의 눈을 가리고 있다”며 “괴기스럽다”고 말했다.

그는 “저러는 이유는 연명하기 위해 자꾸 저와 싸우는 그림을 만들어 비빌 언덕을 만들려는 것 아니겠느냐”며 “저는 거기에 응해주지 않을 것”이라고 했다.

이어 “윤리위원장과 당무감사위원장의 면면을 봐도 ‘뭐 저런 사람들이 있나’ 하는 생각이 든다”며 “상대가 무서워서 그러는 것도 아니다”고 비판했다.

한 의원은 또 “당권파가 물러나고 보수정당이 보수 재건의 길로 나아가는 첫발만 떼면 지금보다 지지율이 10%포인트는 오를 것”이라고 주장했다.

장동혁 지도부 체제에서의 복당 가능성에 대해서는 “꼭 그렇지는 않다”며 “당에 들어가는 방법은 여러 가지가 있을 것”이라고 말했다.

그러면서 “현재 당권파에 대한 평가는 언론과 국민들이 이미 끝낸 것 아니냐”며 “정점식 원내대표도 이 상황을 정리하지 않고 넘어가기는 어려울 것”이라고 말했다.

한편 국민의힘 중앙윤리위원회는 오는 6일 전체회의를 열고 지방선거 기간 중 중단했던 징계 안건 심의를 재개할 예정이다. 당 안팎에서는 한 의원을 지원한 친한(친한동훈)계를 겨냥한 징계 요청이 다수 접수된 것으로 알려졌다.